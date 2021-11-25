Исключительные условия: Вучич и Путин договорились о поставках газа в Сербию

Исключительные условия: Вучич и Путин договорились о поставках газа в Сербию
Александр Вучич и Владимр Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Стране пошли на серьезные уступки

Сегодня, 25 ноября, сербский президент Александр Вучич приехал в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Как он анонсировал ранее, основной темой стало обсуждение поставок газа в Сербию.

Российский лидер перед началом встречи отметил, что отношения между странами развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавируса. В следующем году стороны намереваются увеличить объем торговли. Владимир Путин заверил, что постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ, отметив, что между государствами активно развивается сотрудничество в военной сфере, а также их двусторонние отношения находятся в вышей исторической точке.

Основная часть беседы между президентами прошла за закрытыми дверями. Вучич в качестве подарка привез российскому главе серебряную вазу и книги. По итогу беседы лидерам удалось договориться о поставках газа в Сербию.

Как заявил сербский президент, Россия предоставит стране "исключительные условия" по цене на топливо. На ближайшие шесть месяцев контракт между Москвой и Белградом предусматривает поставки газа по прежней стоимости $270 за тысячу кубометров. При этом биржевая цена на газ в Европе сейчас составляет $1101 за тысячу кубов.

Вучич отметил, что достигнутые условия для Сербии "очень хорошие". 

Контракт между странами на поставки топлива заканчивается в конце 2021 года.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Если лох - дави на газ, снова едут в Гондурас.
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hi!
Европа скачет на коне, а Рассея вся в "исключительном г--не". ВВП США - $26.7 трлн, ВВП Евросоюза - $18.6 трлн, ВВП Китая - $13.4 трлн, ВВП Германии - $3.9 трлн. Алкаш Ельцин передал Россию Путину с ВВП $3.04 трлн, а за 20 лет представления Путиным "исключительных условий" хитрожопым партнерам ВВП России скатился до $1.48 трлн, скинув ее на 65-е место в рейтинге стран, где то между Зимбабве и Гондурасом. Пора Фофе забухать как Борька, авось поумнеет.
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Выпьем не чокаясь...
крым наш
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Боцман
А для своего населения предоставить исключительные условия нельзя.
С языка снял!
Боцман
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А для своего населения предоставить исключительные условия нельзя.
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