Стране пошли на серьезные уступки

Сегодня, 25 ноября, сербский президент Александр Вучич приехал в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Как он анонсировал ранее, основной темой стало обсуждение поставок газа в Сербию.

Российский лидер перед началом встречи отметил, что отношения между странами развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавируса. В следующем году стороны намереваются увеличить объем торговли. Владимир Путин заверил, что постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ, отметив, что между государствами активно развивается сотрудничество в военной сфере, а также их двусторонние отношения находятся в вышей исторической точке.

Основная часть беседы между президентами прошла за закрытыми дверями. Вучич в качестве подарка привез российскому главе серебряную вазу и книги. По итогу беседы лидерам удалось договориться о поставках газа в Сербию.

Как заявил сербский президент, Россия предоставит стране "исключительные условия" по цене на топливо. На ближайшие шесть месяцев контракт между Москвой и Белградом предусматривает поставки газа по прежней стоимости $270 за тысячу кубометров. При этом биржевая цена на газ в Европе сейчас составляет $1101 за тысячу кубов.

Вучич отметил, что достигнутые условия для Сербии "очень хорошие".

Контракт между странами на поставки топлива заканчивается в конце 2021 года.