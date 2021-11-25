Польский премьер выругался во время обвинений России в атаках - видео

Польский премьер выругался во время обвинений России в атаках - видео
Матеуш Моравецкий. Фото: Lukasz Gągulsk i/ Polska Agencja Prasowa / www.globallookpress.com
Просвещенный европеец позволил себе крепкое словечко

Некоторые западные государственные деятели стоят на откровенно антироссийских позициях и на ежедневной основе пытаются задеть или оскорбить нашу страну. Недавно особо отличился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При этом высокопоставленный поляк продемонстрировал уровень своего воспитания и в публичной речи опустился до низкопробной лексики.

Резонансный инцидент произошел во время встречи польского премьер-министра с французским лидером Эмманюэлем Макроном. В какой-то момент Моравецкий решил обратиться к народу с балкона главнокомандующего Пятой Республики. Поляк детально описал, какие вопросы обсуждались с президентом Франции.

В частности, государственные деятели переговорили по поводу России и ее выдуманной агрессивности на международной арене. Моравецкий с особым чувством рассказывал о неуловимых "русских хакерах", которые якобы постоянно атакуют западные страны.

Видимо, этот вопрос задевает польского премьер-министра за живое. Говоря о киберпреступниках, Моравецкий подчеркнул, что некие "хакерские-с**керские" атаки очень тревожат западных деятелей. Недипломатичное словечко вырвалось из уст просвещенного европейца и попало на телевидение.

Простые поляки очень удивились, что их представитель выражается такими скабрезными фразами, и предположили, что он хорошенько приложился к "коньячку к Макрона".

К слову, недавно этот поляк-русофоб нашел у нашей страны мощный "политический козырь".

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Быдло польское. Тьфу..
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