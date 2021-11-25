Лукашенко описал будущее Белоруссии при другом президенте

Лукашенко описал будущее Белоруссии при другом президенте
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Положение страны будет зависеть от его преемника

Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия по-прежнему останется президентской республикой. Однако во многом будущее страны будет зависеть от того, кто придет на смену действующему президенту. 

Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции. 

"Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало", 

– добавил Лукашенко. 

Президент также указал на то, что так сложилось, что республика находится в самом центре пересечения стран Запада и Востока. И у каждой из сторон есть свои цели и интересы, поэтому спокойной жизни в Белоруссии точно никогда не будет. 

Александр Григорьевич также еще раз подчеркнул, что судьба государства будет находиться в руках первых лиц и того, кто станет во главе Белоруссии. И перед ними будет стоять непростая задача – сохранить государство для будущих поколений и сохранить государственность на "этом маленьком клочке земли" не только для самих белорусов, но и порядка двух миллионов "гостей", которые ежегодно приезжают в страну. 

Ранее Александра Григорьевича заподозрили в неадекватности в ходе интервью BBC. Слишком агрессивное поведение белорусского президента особенно ярко выделялось на фоне спокойного британского журналиста. 

Источник: "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость888
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Каждый тиран хочет быть последним президентом, по его теории потом просто Армаггедон. Даже Сталин, как ни старался, был мгновенно низложен и культ его развенчан, из мавзолея выкинули в момент и бетоном залили.
Гость332748
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Неадекватный гражданин .
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