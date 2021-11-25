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Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия по-прежнему останется президентской республикой. Однако во многом будущее страны будет зависеть от того, кто придет на смену действующему президенту.
Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.
"Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало",
– добавил Лукашенко.
Президент также указал на то, что так сложилось, что республика находится в самом центре пересечения стран Запада и Востока. И у каждой из сторон есть свои цели и интересы, поэтому спокойной жизни в Белоруссии точно никогда не будет.
Александр Григорьевич также еще раз подчеркнул, что судьба государства будет находиться в руках первых лиц и того, кто станет во главе Белоруссии. И перед ними будет стоять непростая задача – сохранить государство для будущих поколений и сохранить государственность на "этом маленьком клочке земли" не только для самих белорусов, но и порядка двух миллионов "гостей", которые ежегодно приезжают в страну.
Ранее Александра Григорьевича заподозрили в неадекватности в ходе интервью BBC. Слишком агрессивное поведение белорусского президента особенно ярко выделялось на фоне спокойного британского журналиста.
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