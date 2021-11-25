Байден пригласил Тихановскую на международный саммит по демократии

Байден пригласил Тихановскую на международный саммит по демократии
Светлана Тихановская. Фото: M. Popow via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
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Белорусская оппозиционерка расскажет о противодействии авторитаризму

Американский лидер Джо Байден пригласил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую принять участие в декабрьском международном саммите, посвященном демократии. Оппозиционерка будет выступать перед гостями президента США дистанционно. 

Как отметила Тихановская в своем телеграмм-канале, ее речь будет посвящена противодействию авторитаризма и укреплению демократии. Она подчеркнула, что только в 2022 году виртуальный саммит станет реальным, и в США придут главы около 110 государств со всего мира.

Политик обратила внимание, что Байден не стал приглашать на конференцию по демократии лидеров России, Китая, Казахстана, Северной Кореи, Венесуэлы и Турции.

Кстати, это далеко не полный список стран, чье присутствие на международном саммите не устраивает Белый дом. К примеру, самой Белоруссии там тоже нет, но американцы доверили оппозиционерке представлять республику.

Ранее Госдеп США опубликовал полный перечень приглашенных государств, из которого становите понятно, что в США не хотят вести диалог о демократии не только с РФ и КНР, но и с рядом арабских партеров, имеющих тесные экономические связи с Вашингтоном. В немилость к американскому лидеру попал даже член Евросоюза: Венгрию тоже лишили права виртуального участия.

К слову, недавно политолог Александр Носович заявил, что Литва, где постоянно проживает Светлана Тихановская, может отказаться от ее поддержки.

Источник: Telegram-канал Светланы Тихановской ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость332794
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Без пупа земли с нимбом, ни как.
Гость Из за бугра
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Господа, ваш то ведь тоже не небожитель, ведь из мелкого ,скромного работника опредиленых служб вырос! Время идет люди растут!
Гость333072
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Супер!
Гость333062
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забыл как варить борщ ?
1
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