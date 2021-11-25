Киев надеется на саботаж Европы запуска "Северного потока-2"

Киевский режим надеется на саботаж коллективного Брюсселя и Берлина, в частности, процесса сертификации и запуска "Северного потока-2", поскольку это вынудит "Газпром" продлить контракт с Украиной на транзитный маршрут российского газа через ГТСУ. С таким мнением выступил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в колонке для издания "Главред".

"Если Евросоюз, в частности Германия, займут жесткую позицию по "Северному потоку-2" как проекту, не соответствующему европейским интересам и принципам, тогда России будет некуда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое", – считает эксперт.

Он уверен, что Москва не собирается сохранять транзит в нынешних условиях. Кроме того, для России не имеют значения обязательства, достигнутые ранее в текущем году между Вашингтоном и Берлином по вопросу жизнеспособности советской трубы после окончания в 2024-ом контракта, подписанного "Газпромом" и "Нафтогазом" о прокачке российского топлива по ГТСУ.

Пан Гончар ожидает, что именно давление со стороны Соединенных Штатов на Европу может повлиять на ситуацию с сохранением украинского транзита.

Ранее сегодня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена добивается в Конгрессе отмены новых санкций в отношении участников "СП-2". Рестрикции предусмотрены в оборонном бюджете страны. Как полагает член Совфета Андрей Климов, в Белом доме осознают, что балтийский газопровод прежде всего нужен не россиянам, а европейцам, а ссориться с союзниками в ЕС Вашингтон не хочет.

