Меркель угрожает России новыми санкциями в случае агрессии в Донбассе

Меркель угрожает России новыми санкциями в случае агрессии в Донбассе
Ангела Меркель. Фото: Markus Schreiber / dpa / www.globallookpress.com
Врио канцлера объявила, что выступает на стороне Украины

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз демонстрировать единство в вопросе новых санкций против России в случае обострения конфликта в Донбассе.

Покидающая пост главы немецкого кабмина фрау в очередной раз выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, как она выразилась, "не были готовы" провести еще один саммит в нормандском формате до ее ухода.

"Это был бы хороший сигнал, что все стороны заинтересованы в решении по украинской теме. Этого, к сожалению, не произошло. Мы должны также здесь демонстрировать европейское единство, как и в отношении к Белоруссии, в вопросе, какие дополнительные санкции могут быть привлечены, если мы не увидим никакого прогресса", – цитирует РИА "Новости" врио канцлера.

По ее мнению, коллективный Брюссель должен быть готов к тому, чтобы наложить на Москву новые рестрикции в случае обострения ситуации в Донбассе. России необходимо постоянно напоминать о том, что любые агрессивные действия имеют  свою цену, но одновременно нужно предлагать садиться за стол переговоров, заметила Меркель.

"Я не хочу вдаваться в спекуляции "что было бы, если". Я хочу сделать все, чтобы стало ясно, что новой агрессии не будет", – подчеркнула политик.

Она добавила, что выступает на стороне киевского режима, однако проблемы призвала решать в рамках переговоров.

Ранее в ноябре фрау Меркель уже жаловалась на то, что Путин не удовлетворил ее просьбу провести саммит в "нормандской четверки" по урегулированию внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе, пока она еще занимает руководящее кресло. Также немка пояснила, что у Москвы и Берлина разных подход к самим этим переговорам.

Добавим, новый канцлер может появиться у ФРГ уже на неделе с 6 по 12 декабря. Место главы правительства займет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который накануне презентовал Меркель на прощание куст кизила.

Как прогнозирует немецкий политолог Александр Рар, ничего хорошего с приходом нового кабмина в отношениях между Берлином и Москвой ожидать не стоит, особенно по вопросу Украины, Донбасса и российского Крыма.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332271
Пожаловаться Ответить
Ну так само собой,она ж бывший рейхс-канцлер.Потому нацизм-фашизм у нее в крови.Наследственно.Только если будет обострение войны в Донбассе,нынешним нацикам точно будет капут,как фрицам в45-том.
1
новости партнеров
По теме

Россия оставит Украину без электроэнергии

Москва не планирует осуществлять поставки в Незалежную

США нанесли удар по Эрдогану из-за контактов с Россией – эксперты

Анкаре пришлось расплачиваться за самостоятельность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей