Премьер Польши предложил ударить по Белоруссии торговыми санкциями

Премьер Польши предложил ударить по Белоруссии торговыми санкциями
Матеуш Моравецкий. Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Между РБ и ЕС налажен экспорт товаров

Польша не настроена на эскалацию конфликта с Белоруссией, однако при негативном развитии событий у государства должны быть инструменты защиты. Об этом заявил председатель правительства республики Матеуш Моравецкий.

По мнению премьер-министра, санкционное давление на Белоруссию может дать определенные результаты. Свою позицию он озвучил на встрече с немецким коллегой Ангелой Меркель в четверг, 25 ноября, в Берлине.

Польский премьер подчеркнул, что одним из действенных ударов по режиму Александра Лукашенко могут стать торговые санкции. Политик отметил, что в данное время между Белоруссией и Евросоюзом налажена успешная торговля, происходит экспорт товаров, поэтому стоит держать в голове "потенциальный инструмент" воздействия.

Примечательно, что ЕС, действительно, планирует вводить новые ограничения против РБ, хотя в отношении республики, ее экономического сектора, а также представителей власти уже действуют четыре пакета санкций.

Напомним, ранее белорусский философ Алексей Дзермант предложил максимально ограничить эмиграцию в Польшу. Также эксперт призвал пересмотреть историю взаимоотношений двух стран на фоне эскалации миграционного кризиса.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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