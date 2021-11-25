Грузинский оппозиционный канал наказали из-за портрета Путина

Штраф составил 36 тысяч долларов

Грузинской оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" придется в прямом смысле расплачиваться из-за Владимира Путина. 

Канал оштрафовали на 36 тысяч долларов (почти 112 тысяч лари) из-за видеоролика, на котором был показан необычный портрет российского президента. Изображение российского лидера было составлено из фото основных деятелей правящей партии "Грузинская мечта". 

Скандальный ролик подготовила неправительственная организация "Стыдно". О том, были ли применены штрафные санкции к создателям портрета, не уточняется. 

Ранее стало известно, что у Михаила Саакашвили выявили серьезное заболевание мозга.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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