Штраф составил 36 тысяч долларов

Грузинской оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" придется в прямом смысле расплачиваться из-за Владимира Путина.

Канал оштрафовали на 36 тысяч долларов (почти 112 тысяч лари) из-за видеоролика, на котором был показан необычный портрет российского президента. Изображение российского лидера было составлено из фото основных деятелей правящей партии "Грузинская мечта".

Скандальный ролик подготовила неправительственная организация "Стыдно". О том, были ли применены штрафные санкции к создателям портрета, не уточняется.

Ранее стало известно, что у Михаила Саакашвили выявили серьезное заболевание мозга.