Американский дипломат рассказал о трудном положении Байдена из-за Украины

Американский дипломат рассказал о трудном положении Байдена из-за Украины
Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
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Действующий президент США повторяет ошибки Барака Обамы

Американский лидер Джо Байден оказался в трудном положении после заявления о непоколебимой поддержке территориальной целостности Украины со стороны США. Хозяин Белого дома фактически "загнал себя в угол". Об этом рассказал дипломат Пит Хукстра в интервью авторитетному консервативному изданию Newsmax.

Бывший посол США в Нидерландах отметил, что глава государства подвел "красную линию" после того, как Россия опровергла информацию о скоплении войск на границе с Украиной для дальнейшего вторжения на ее территорию. Теперь, по словам дипломата, если Москва пересечет определенную Байденом черту, то Вашингтону придется реагировать на это.

Риторику действующего президента США политик сравнил с заявлениями бывшего американского лидера Барака Обамы, который предупреждал Башара Асада о недопущении применения химического оружия.

"Асад пересек эту "красную линию", а мы ничего не сделали", – заявил Хукстра.

Он добавил, что доверие к Байдену будет подорвано, если он тоже ничего не сделает после того, как дал Украине обещания. При этом дипломат подчеркнул, что российского лидера Владимира Путина хоть есть рычаги давления на Европу, но вряд ли он захочет начинать войну с Незалежной. 

Хукстра уверен, что и президент РФ, и лидер КНР считают нынешнего американского главу слабым политиком из-за его "философского" подхода к вопросам обороны, а также из-за низкой поддержки среди граждан США. 

Напомним, ранее аналитики издания Baijiahao обратили внимание, что Байден ради Путина изменил свою позицию по Китаю. Сразу после соглашения российского лидера приехать на открытие Олимпиады в Пекин хозяин Белого дома передумал бойкотировать международные игры, считают эксперты.

Источник: Newsmax
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость330822
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Бандерлоги запасайтесь белой тканью. На палки привяжете для сдачи в плен. Биде получил - ускорение - пендель под cp...ку сандалиями в Афгане.
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