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Польша получает от Евросоюза денежные средства для обеспечения безопасности государственной границы. Однако после эскалации миграционного кризиса власти республики решили построить стену на линии соприкосновения с Белоруссией. Депутат Европейского парламента Пьерфранческо Майорино задал коллегам справедливый вопрос, как проконтролировать, чтобы поляки не спустили финансирование на строительство барьеров.
Обращение представителя Италии в ЕП оказалось в распоряжении RT. Депутат подчеркнул, что Польша получает от Евросоюза 114,5 миллиона евро. Его недовольство связано с тем, что правительство может потратить целевые средства не по назначению. Политик потребовал гарантий от Еврокомиссии, что деньги не будут направлены на возведение стены на границе с Белоруссией.
Парламентарий также отметил, что на линии разграничения двух государств возникла "гуманитарная трагедия". Он обратил внимание, что польские пограничники блокируют продвижение мигрантов, в том числе, применяют насилие. В своем обращении итальянский депутат попросил уточнить, как европейские политики планируют обеспечить соблюдение прав человека на границе Белоруссии и Евросоюза.
Напомним, ранее политолог Дмитрий Болкунец заявил, что президент РБ Александр Лукашенко придумал новый способ шантажа ЕС с помощью мигрантов. Эксперт уверен, что белорусский правитель хочет заработать на организации эвакуации беженцев из страны.
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