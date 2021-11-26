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Киргизские спецслужбы заявили о пресечении попытки государственного переворота. Госкомитет нацбезопасности утверждает, что помешал попытке группы граждан, которые разрабатывали план по захвату власти, добиться дестабилизации обстановки в стране.
Как утверждает источник, участники собирались действовать после проведения выборов в парламент – они должны пройти 28 ноября, сообщает "Российская газета".
Согласно приведенным данным, в состав группы входили действующие члены парламента с экс-чиновниками, занимавшими высокие посты в правительстве. Группа из 15 человек собиралась устроить массовые протесты сразу после обнародования итогов выборов с дальнейшим захватом государственных учреждений.
По местам жительства у фигурантов обнаружили оружие с боевыми припасами, а также наркотики. Возбуждено уголовное дело.
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