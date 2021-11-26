Лукашенко решил навестить беженцев в логистическом центре

Лукашенко решил навестить беженцев в логистическом центре
Александр Лукашенко. Фото: IRT/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Президент захотел лично пообщаться с выходцами из Ближнего Востока

Белорусский лидер Александр Лукашенко нанес 26 ноября визит в ТЛЦ у "Брузгов", где в настоящее время размещены беженцы. 

Как отмечает источник, глава республики прибыл в транспортно-логистический центр, который находится у пропускного пункта "Брузги" – ТЛЦ расположен недалеко от него. Президент Белоруссии нанес визит вместе с главой Гродненской области Владимиром Караником и председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо. Тут его встретили остальные чиновники, а также генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания, поинтересовавшись, всем ли хватает продуктов. Пристальное внимание он уделил вопросам пожарной безопасности, тему которой поднял в ходе визита в ТЛЦ.

На опубликованных кадрах можно заметить, как мигранты окружили президента Белоруссии, перемещающегося по центру с окружением в плотном потоке под шум и вспышки фотокамер.

После осмотра президент выступил перед беженцами, поприветствовав мигрантов на родном для них языке.

"Бывают сложности, бывают трудности, но я уверен что мы вместе преодолеем эти проблемы. Моя задача и всех тех, кто здесь работает по моему поручению – помочь вам, людям, попавшим в беду. Правда состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах. Мы хорошо знаем и понимаем вас – вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало. Здесь люди разные, но проблема у вас одна большая и общая – вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия обеспечит безопасность для беженцев, вне зависимости от того, как это воспримут соседние государства. Минск, подчеркнул президент, ни в коем случае не станет никому связывать руки и насильно грузить в самолет, чтобы отправить домой, если этого никто не хочет.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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