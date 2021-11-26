Макрон не оценил письмо Джонсона

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отказался от встречи с британским коллегой Прити Пател в знак протеста против скандального заявления по мигрантам, сделанного Борисом Джонсоном в адрес Эммануэля Макрона. Об это сообщает Reuters.

По данным издания, заочный конфликт между премьер-министром Великобритании и президентом Франции разгорелся из-за письма с критической оценкой миграционной политики Парижа, которая, по версии Лондона, привела к кризисной ситуации в Ла-Манше. В минувшую среду, 24 ноября, при пересечении пролива утонули 27 мигрантов.

Дарманен заявил, что письмо Джонсона противоречит духу партнерских отношений. Глава МВД Франции подчеркнул, что отношения с Великобританией начали портиться после "Брекзита", поэтому теперь страны могут столкнуться с проблемами при решении миграционного кризиса.

Авторы статьи отмечают, что Великобритания уже выразила надежду, что Франция передумает и возобновит сотрудничество. Так, министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс заявил, что ни одна страна не может справиться с этой проблемой своими силами.

К слову, ранее политолог Матеуш Пискорский заявил, что Великобритания начала "большую игру" против России на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.