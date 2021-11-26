Суверенитет Украины может стать предметом торга лидеров двух держав

Новые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут крутиться вокруг Украины, и главе Белого дома будет сложно сохранить репутацию Америки и отстоять суверенитет Незалежной. К такому выводу пришли эксперты Guardian, анализируя текущую международную обстановку.

Собственно, пока Белый дом не подтвердил подготовку к новому российско-американскому саммиту, хотя и дал понять, что Байден настроен на личное общение с лидером РФ. Но некоторые американские эксперты опасаются, что Путин загонит Байдена в ловушку.

"Россия формулирует украинский вопрос как ультиматум: либо США "сдают" Украину, не советуясь ни с Киевом, ни с партнерами в ЕС, либо они окажутся втянуты в масштабную войну",

– так видит ситуацию бывший глава подразделения по делам России и Европы в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл. По ее мнению, Кремль пытается вернуться ко временам холодной войны, когда две державы договаривались о разделе сфер влияния в мире.

В данном случае Москва требует от Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву и другую военную поддержку. Как вариант, ее устроят гарантии отказа от приема Украины в НАТО, но это "сделает бессмысленным" борьбу Незалежной за суверенитет, указывает Хилл.

Впрочем, американский профессор политологии Райан Менон считает угрозу российского вторжения на Украину преувеличенной. Он полагает, что Москва "блефует", когда называет вступление Украины в НАТО "красной линией", после которой последует ответ РФ.

Ранее западные эксперты проанализировали выступление Путина, в котором он призвал иностранных партнеров не переходить красную черту.

О повестке дня возможного саммита РФ-США недавно рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.