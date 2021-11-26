Капитуляция или война: Путин поставил Байдена перед выбором – Guardian

Капитуляция или война: Путин поставил Байдена перед выбором – Guardian
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Суверенитет Украины может стать предметом торга лидеров двух держав

Новые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут крутиться вокруг Украины, и главе Белого дома будет сложно сохранить репутацию Америки и отстоять суверенитет Незалежной. К такому выводу пришли эксперты Guardian, анализируя текущую международную обстановку.

Собственно, пока Белый дом не подтвердил подготовку к новому российско-американскому саммиту, хотя и дал понять, что Байден настроен на личное общение с лидером РФ. Но некоторые американские эксперты опасаются, что Путин загонит Байдена в ловушку.

"Россия формулирует украинский вопрос как ультиматум: либо США "сдают" Украину, не советуясь ни с Киевом, ни с партнерами в ЕС, либо они окажутся втянуты в масштабную войну",

– так видит ситуацию бывший глава подразделения по делам России и Европы в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл. По ее мнению, Кремль пытается вернуться ко временам холодной войны, когда две державы договаривались о разделе сфер влияния в мире.

В данном случае Москва требует от Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву и другую военную поддержку. Как вариант, ее устроят гарантии отказа от приема Украины в НАТО, но это "сделает бессмысленным" борьбу Незалежной за суверенитет, указывает Хилл.

Впрочем, американский профессор политологии Райан Менон считает угрозу российского вторжения на Украину преувеличенной. Он полагает, что Москва "блефует", когда называет вступление Украины в НАТО "красной линией", после которой последует ответ РФ. 

Ранее западные эксперты проанализировали выступление Путина, в котором он призвал иностранных партнеров не переходить красную черту.

О повестке дня возможного саммита РФ-США недавно рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Guardian
Николай ВИКТОРОВ

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Гость332983
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Гость332966
Россияне никак не могут освободится от последствий крепостного права.
Он и думают что барин за них всё решит и его решение в любом случае будет праведным, а они как были стадом баранов так и им останутся.
Но дело в том что питерский аферист и гопник путин вместе со сворой кремлёвских отморозков в первую очередь думаю о своей шкуре и о том как продлить своё царствование на московском троне.
Если россияне стадо баранов, то украинцы стадо крыс. Даже до баранов не дотягивают. Ну а США, что США? Сейчас очень похожи на совок в 88-90ых годов. Практически не разиличить.
Гость332966
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Гость332856
Только в США такая система, что Конгресс и Сенат могут принять совсем не то решение, о котором договорились 2 президента на переговорах. И президент США по закону обязан подписать документ, утверждённый Конгрессом и Сенатом.
А сторонники Единой России живут в своём измерении, в котором Конгресс и Сенат США без команды президента вообще пикнуть не осмелятся - всё им кажется, что если в стране (неважно какая страна) есть президент, то система управления там такая же, как в России.
Россияне никак не могут освободится от последствий крепостного права.
Он и думают что барин за них всё решит и его решение в любом случае будет праведным, а они как были стадом баранов так и им останутся.
Но дело в том что питерский аферист и гопник путин вместе со сворой кремлёвских отморозков в первую очередь думаю о своей шкуре и о том как продлить своё царствование на московском троне.
Гость332856
Пожаловаться Ответить
Только в США такая система, что Конгресс и Сенат могут принять совсем не то решение, о котором договорились 2 президента на переговорах. И президент США по закону обязан подписать документ, утверждённый Конгрессом и Сенатом.
А сторонники Единой России живут в своём измерении, в котором Конгресс и Сенат США без команды президента вообще пикнуть не осмелятся - всё им кажется, что если в стране (неважно какая страна) есть президент, то система управления там такая же, как в России.
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