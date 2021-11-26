Киев готов ответить на любой выпад

Партнеры Украины не имеют в настоящее время конкретных и детальных альтернатив Нормандскому формату. Главный фокус необходимо переместить на оживление уже существующей платформы, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В целом, считает министр, у официального Киева нет особых предпочтений по поводу обсуждения донбасского конфликта – действующая администрация не против Нормандского формата при условии его эффективности.

Однако украинская сторона понимает, что за столом переговоров в таком случае необходимо увидеть Российскую Федерацию. Так как реально наработанные альтернативы отсутствуют, вряд ли встреча Путин-Байден запомнится обсуждением новых форматов по Донбассу, заявил Кулеба.

Сейчас министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы обеспечить немедленную политическую реакцию государства при любом сценарии действий со стороны Российской Федерации.

"Мы не работаем реактивно, мы работаем проактивно. Наша цель очень проста: каким бы ни был сценарий руководства России, к любому сценарию Украина должна подойти сильной", – сообщил министр.

Кулеба уточнил, что речь идет об укреплении альянсов и усилении давления на Москву со стороны западных коллег, которые могут расширить военное сотрудничество с Украиной.

Ранее лидер украинской дипломатии заявил, что задержка запуска "Северного потока – 2" оказалась победой официального Киева, достигнутой благодаря дипломатическим навыкам. Именно политика политического руководства, заявил министр, позволила затормозить процесс.