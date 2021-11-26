Европейские страны объединилась против властей Белоруссии

Эскалация миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши сошла на нет. Сегодня стороны конфликта обсуждают технические вопросы: кто заплатит за эвакуацию беженцев и как в этом процессе будут участвовать международные организации. Об этом рассказал политолог Андрей Казакевич.

Эксперт констатировал поражение Александра Лукашенко перед европейскими странами, которые на фоне кризисной ситуации выступили единым фронтом против белорусского режима. Это и стало, по мнению доктора политических наук, причиной провала президента РБ.

"Насильственная эскалация наоборот только усилила единство Европы по белорусскому вопросу, усилила позицию тех политиков, которые выступают за санкции и жесткое давление против Минска", – отметил Казакевич.

Он также подчеркнул, что белорусские власти при эскалации миграционного кризиса шли на серьезные риски. По мнению аналитика, Республика могла получить не только закрытую границу, но и открытое противостояние с польскими силовиками.

"Наверное, уже можно говорить о том, что Минск проиграл в этом противостоянии, – заявил политолог.



Аналогичной позиции придерживается и Виктор Корнеенко. Политический деятель уверен, что Польша и Литва проявили твердую позицию во время миграционного кризиса.

По этой причине, считает эксперт, власти Белоруссии решили отвести мигрантов от линии соприкосновения с Евросоюзом в логистические центы. По его мнению, этот факт подтверждает, что беженцы изначально находились под контролем Минска.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Болкунец заявил, что попытка Александра Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась. Эксперт отметил, что между Белоруссией и Ираком возобновились авиарейсы по эвакуации мигрантов.