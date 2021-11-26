В Кремле ответили на слова Зеленского о "планах переворота" на Украине

В администрации президента РФ прокомментировали прокомментировали заявление главы Незалежной

Российская Федерация никогда не занимается подобными делами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о планах госпереворота в Незалежной при участии Москвы.

В администрации президента России указали, что Москва не планирует никаких планов по участию в подобного рода процессах, передает РИА "Новости".

Ранее украинский лидер заявил, что располагает данными о готовящемся в стране государственном перевороте, который, по его информации, планируют устроить 1 декабря.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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почему переворот уничтожения СССР не помнят?
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