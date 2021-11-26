Bloomberg: "вторжение" России на Украину в 2021 году откладывается из-за болот

Bloomberg: "вторжение" России на Украину в 2021 году откладывается из-за болот
Фото: Markiian Lyseikoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва для атаки на Незалежную передислоцировала ВС РФ "вплоть до Камчатки"

Знатоки американского агентства Bloomberg установили, почему Россия откладывает назначенное Западом "вторжение" на Украину в 2021 году. Российской армии, оказывается, мешает "заболоченная местность".

Свои выводы журналисты со ссылкой на западных и московских "военных аналитиков".

"Топкая местность и необходимость в дополнительных войсках делают любое крупномасштабное вторжение России на Украину невозможным ранее января, создавая окно для дипломатии, чтобы увести президента Владимира Путина от войны", – пишут авторы.

Основываясь на "открытых источниках и изображениях" о якобы скоплениях российских войск у границы с Незалежной они утверждают, что на всей территории РФ прошла передислокация "вплоть до Камчатки" на тот случай, если конфликт перерастет в более "глобальную войну". В публикации отмечается, что этот регион расположен рядом с Японией и США.

Напомним, в последние несколько недель на Западе и Украине идет масштабная пропагандистская кампания по навязыванию общественности мысли, что Москва вот-вот нападет на соборную. И все это аккурат в преддверии возможного саммита лидеров РФ И США Владимира Путина и Джо Байдена, намеченного на декабрь текущего года.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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