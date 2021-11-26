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Нашествие беженцев становится серьезной проблемой для многих государств. На этом фоне уже разругались Франция и Великобритания. Первым начал британский премьер-министр Борис Джонсон, однако и лидер французов Эмманюэль Макрон молчать не стал.
В первую очередь, глава Пятой Республики поразился методом, который избрал его оппонент в решении столь важной проблемы. Макрон отметил, что высокопоставленным лицам негоже вести дискуссии на такие важные темы с помощью писем или публикаций в социальных сетях.
Французский главнокомандующий подчеркнул, что профильные министры обязательно займутся поиском путей решения миграционного кризиса. В первую очередь, руководитель министерства внутренних дел французского государства Жеральд Дарманен уже в воскресенье, 28 ноября, проведет беседу с коллегами из Евросоюза. Сообща министры постараются урегулировать сложную ситуацию.
После этого французы вместе с остальными европейцами подумают, каким образом можно взаимодействовать с Великобританией, если "она решит быть серьезной", а не ограничится написанием провокационных писем и ведением "большой политики" в социальных сетях.
К слову, недавно Дарманен уже отказался от беседы с британским коллегой Прити Пател в знак протеста против скандального письма о мигрантах, в котором Лондон обвинил Париж в произошедшей 24 ноября трагедии. В среду 27 мигрантов утонули при попытке пересечь пролив Ла-Манш.
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