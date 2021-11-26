Эксперт по лжи разобрал интервью Лукашенко BBC

Эксперт по лжи разобрал интервью Лукашенко BBC
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Во время беседы с журналистом белорусский президент не врал

Многие эксперты уже высказали свое мнение об интервью Александра Лукашенко британскому BBC. Теперь до него добрался и физиогномист Илья Анищенко, который детально разобрал поведение белорусского президента. 

Эксперт по лжи и жестам пришел к выводу, что в ходе интервью Стиву Розенбергу Лукашенко не врал. Да, он активно махал руками, временами был чересчур эмоционален, но лжи в его словах не было. 

Также Анищенко указал, что Александр Григорьевич стал использовать новые жесты. Первый из них – "расширительный". Особенно активно Лукашенко им пользовался, когда говорил о миграционном кризисе на границе с европейскими государствами. Например, когда белорусский лидер заявляет, что не будет задерживать нелегалов на своей границе, он ставит кулак на бедро и немного отводит локоть. Как отметил эксперт, это говорит об абсолютной уверенности Лукашенко в своих словах. 

"Жесты совпадают с тем, что он говорит. И жесты очень хорошие – обеими руками, без каких-либо подергиваний", 

– резюмирует Анищенко. 

Также во время разговора Лукашенко клал руку на сердце, как бы подчеркивая, что он говорит честно. Когда же Розенберг спросил о сторонней помощи мигрантам, президент заявил, что не будет в этом разбираться, подчеркнув эту фразу резким жестом обеих рук. 

Еще один любопытный жест физиогномист назвал "щепоткой". Лукашенко использовал его, когда говорил о том, что и дальше будет пропускать мигрантов через белорусскую границу, подтвердив свои намерения невербально. 

В тот момент, когда речь зашла о ликвидации негосударственных организаций, то на лице Александра Григорьевича появилось явное отвращение. Примерно такое же выражение лица было у Лукашенко, когда он говорил о Светлане Тихановской в предыдущих интервью. 

Лукашенко, считает эксперт, по-прежнему эмоционален, но в сейчас он чувствует себя гораздо увереннее.  

"Наверное, история с мигрантами сыграла в его сторону, с точки зрения того, что Евросоюз не принимает многих мигрантов к себе. На этом фоне Лукашенко чувствует себя победителем", 

– подытожил физиогномист. 

Ранее сам Розенберг рассказал о поведении Лукашенко во время интервью. 

Источник: "Еврорадио" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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