Антироссийски настроенные политики намерены продолжить давление на нашу страну

Некоторые государства готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы испортить жизнь России. Так, выяснилось, что известный русофоб, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий побеседовал со своим коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном на тему введение новых станционных ограничений против России, а также Белоруссии.



Высокопоставленный поляк с гордостью сообщил, что обсуждал с главой британского правительства "широкий набор" рестрикций, призванных усилить давление на российское и белорусское государства.

Моравецкий также поведал, что Польша и Великобритания абсолютно единодушны в том, что Российская Федерация является виновной чуть ли не во всех смертных грехах. Так, поляки и британцы убеждены, что именно Москва несет ответственность за коллапс с беженцами на границе между Польшей и Белоруссией. Кроме того, Россию обвинили в якобы раскачивании ситуации в украинском государстве и в молдавской республике.

На этом выдуманные просвещенными европейцами проступки нашей страны не заканчиваются. Оказалось, именно мы виноваты в том, что манипуляции невидимой руки рынка привели к резкому росту цен на энергетические носители в Европе.

Моравецкий убежден, что санкционная дубина способна приструнить Россию и ее верную сподвижницу Белоруссию. Так что Варшава и Лондон постараются сделать все для введения очередных рестрикций против нашей страны.

Кстати, недавно господин польский премьер-министр грязно выругался во время обвинения России в кибератаках.