Варшава и Лондон задумали новые санкции против Москвы и Минска

Варшава и Лондон задумали новые санкции против Москвы и Минска
Фото: president.gov.by
Антироссийски настроенные политики намерены продолжить давление на нашу страну

Некоторые государства готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы испортить жизнь России. Так, выяснилось, что известный русофоб, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий побеседовал со своим коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном на тему введение новых станционных ограничений против России, а также Белоруссии.

Высокопоставленный поляк с гордостью сообщил, что обсуждал с главой британского правительства "широкий набор" рестрикций, призванных усилить давление на российское и белорусское государства.

Моравецкий также поведал, что Польша и Великобритания абсолютно единодушны в том, что Российская Федерация является виновной чуть ли не во всех смертных грехах. Так, поляки и британцы убеждены, что именно Москва несет ответственность за коллапс с беженцами на границе между Польшей и Белоруссией. Кроме того, Россию обвинили в якобы раскачивании ситуации в украинском государстве и в молдавской республике.

На этом выдуманные просвещенными европейцами проступки нашей страны не заканчиваются. Оказалось, именно мы виноваты в том, что манипуляции невидимой руки рынка привели к резкому росту цен на энергетические носители в Европе.

Моравецкий убежден, что санкционная дубина способна приструнить Россию и ее верную сподвижницу Белоруссию. Так что Варшава и Лондон постараются сделать все для введения очередных рестрикций против нашей страны.

Кстати, недавно господин польский премьер-министр грязно выругался во время обвинения России в кибератаках.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость331862
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Гость332416
Отключить рашу от всего включая SWIFT. пусть сидят голодные и злые.
Имущество за границей арестовать за долги.
в водах мирового океана арестовывать все яхты друзей путина.
Замучаешься пыль глотать.
Настоящий ОДЕССИТ
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Первый хохлоебский шизик написал несколько слов с 20 ошибками. Урод из бердичево)
Гость332416
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Отключить рашу от всего включая SWIFT. пусть сидят голодные и злые.
Имущество за границей арестовать за долги.
в водах мирового океана арестовывать все яхты друзей путина.
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