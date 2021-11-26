Киевский режим придумал альтернативный план по решению конфликта на востоке страны

Президент Украины Владимир Зеленский не считает возможным силовым путем разрешить конфликт в Донбассе в случае провала Минских соглашений, поскольку не хочет потерять армию. Об этом он сегодня заявил в ходе большой пресс-конференции для местных журналистов.

"Считаю, что те политические силы, которые сегодня говорят, что нам надо идти войной, мне кажется, не представляют и не думают ни о ком, в том числе о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем, я считаю, что люди сейчас прежде всего, мы не можем потерять всю свою армию, она мощная, но сегодня это невозможно и неправильно", – цитирует лидера нации телеграм-канал "Зрада чи Перемога".

В то же время Владимир Александрович признал наличие у киевского режима альтернативного Минску-2 формата действий по урегулированию кризиса на востоке страны. По его словам, сей прожект уже давно бы дал результаты, но ему помешала пандемия коронавируса, однако "мы заранее его начали, он сейчас идет", передает телеканал "112".

"Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим", – заметил пан Зеленский, не уточнив, что имеется в виду.

Ранее на мероприятии верховный главнокомандующий огорошил соотечественников откровением, что в стране готовится госпереворот. А задумали его соратники донецкого олигарха Рината Ахметова, сбежавшего из родного края в Киев. При этом, уверяет президент, сам бизнесмен якобы не приделах, а к незаконным действиям его толкает окружение, которое попытку госпереворота обсуждает с Россией.

В Кремле на эти инсинуации ответили, что Москва подобными делами не занимается.

