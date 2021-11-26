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Одним из самых громких событий сегодняшнего дня, 26 ноября, стало известие о том, что британские военные решили разместить свои войска на немецкой территории, прикрывшись якобы грозящей от России опасностью. Британские журналисты выяснили подробности резонансного решения Лондона и объяснили его стремление подготовиться к возможной войне с нашей страной.
По данным, которые удалось разузнать британским журналистам издания Financial Times, все дело в жалобах стран-участниц Евросоюза. Аналитики утверждают, что Лондону пришлось вмешаться в ситуацию из-за того, что между еврообъединением и нашей страной существуют очень серьезные разногласия по ситуации на юго-востоке украинского государства.
Со скандалом покинувшая Евросоюз Великобритания душой все равно остается со своими европейскими собратьями, так что всегда готова помочь им в противостоянии с Россией. Именно поэтому сотни единиц бронетехники будут переброшены в Германию.
В целом, Лондон просто участвует в наращивании присутствия вооруженных сил Североатлантического альянса поближе к эпицентру возможного военного столкновения.
Также в статье отмечается, что очень многие государства жалуются на Москву. Мол, наша страна спит и видит, как бы напасть на Украину и дестабилизировать ситуацию на международной арене.
Напомним, о воинственных планах Великобритании стало известно со слов командующего сухопутными войсками Королевства генерала-лейтенанта Ральфа Вуддисса.
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