Берлин опроверг заявление Лукашенко о приеме двух тысяч мигрантов

Берлин опроверг заявление Лукашенко о приеме двух тысяч мигрантов
Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / www.globallookpress.com
Просьбу бацьки о приеме нелегалов немецкие власти не расслышали

Германия не собирается принимать на своей территории две тысячи нелегалов, которые сейчас находятся в Белоруссии вблизи польской границы. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, опровергая заявления президента Александра Лукашенко.

Бацька после пары телефонных бесед с врио канцлера Германии Ангелы Меркель периодически объявляет, что якобы достиг с ней договоренностей, что из скопившихся на границе мигрантов 5 тыс. он вернет их в родные страны, а 2 тыс. согласилась взять немецкая сторона.

Последнее такое заявление Александр Григорьевич сделал ранее в пятницу, 26 ноября, во время посещения логистического центра, где сейчас временно размещены беженцы, которые стремятся попасть в государства Евросоюза.

Там перед телекамерами и самими мигрантами он напрямую обратился к Берлину с просьбой принять этих людей, поскольку "это небольшая нагрузка для Германии". А поляков попросил пропустить через свою территорию нелегалов, чтобы те попали в ФРГ.

"От имени канцлера и федерального правительство хочу ясно заявить, что это заявление неверно, оно неверно уже несколько дней, когда господин Лукашенко и затем его пресс-секретарь уже делали его. Это не соответствует действительности", – цитирует РИА "Новости" Зайберта.

Он подчеркнул, что создавшийся миграционный кризис – это не вопрос двусторонних отношений между Берлином и Минском, а вызов против ЕС, который Белоруссия осуществляет "гибридными средствами".

Добавим, ранее уже представители Польши, а также стран Прибалтики выражали неудовольствие тем фактом, что за их спиной Германия о чем-то договаривается по разрешению проблемы с беженцами на их границах с Белоруссией.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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