Литва сделала первые шаги для инициирования международного суда над Лукашенко

Литва сделала первые шаги для инициирования международного суда над Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото : president.gov.by
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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс начал дискуссии по созданию рабочей группы для инициирования международного суда над Александром Лукашенко. Пока это первые шаги в этом направлении, речи о реальном обращении в инстанции пока не идет, подчеркнул он. Об этом сообщает Delfi. 

Ландсбергис пояснил, что дело против белорусского лидера может быть возбуждено из-за миграционного кризиса и обращения с беженцами. Он отметил, что в Литве видят политическое основание для инцициирования судебного процесса, но окончательное слово за юристами. 

"Будет дана профессиональная оценка всем возможностям с привлечением международных экспертов",

– отметил министр, отвечая на вопрос о том, с какими действиями Лукашенко можно связать обращение в суд.

Сейчас они располагают рядом вероятных доказательств, которые проходят юридические процедуры. 

Напомним, две недели назад 17 европейских стран обратились к руководству ЕС и НАТО с целью инициировать международный судебный процесс против Александра Лукашенко. По их мнению, режим белорусского лидера нарушил значительный ряд правил, закрепленных в международной Конвенции против пыток и других жестоких видов наказания. 

Источник: Delfi ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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