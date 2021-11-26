Русофобы и русофилы поспорили по вопросу поставок голубого топлива из РФ

Читатели болгарского портала Dnes.Dir нашли плюсы и минусы в том, что Москва одобрила Белграду поставки газа по цене на прежнем уровне, т.е. $270 за тыс куб.

В статье сообщается, что накануне президент РФ Владимир Путин принимал в Сочи сербского коллегу Александра Вучича. Белградский гость после переговоров назвал "невероятной" цену на голубое топливо. Болгары с ним согласились, однако указали на некоторые нюансы.

Читатели уже традиционно в духе нынешних европейских ценностей разделились на русофобов и русофилов. Комментарии собрал "Московский комсомолец".



"Молодцы сербы… Нам нужно построить атомную электростанцию в Белене и быть с Россией!", "Мы точно будем платить больше – из-за русофобов", "У сербов правители умнее наших", – отметили сторонники России.

"Молодец Вучич ... Он знает, с кем и как вести переговоры. Путин, с другой стороны, знает, что может рассчитывать на Сербию. Наши гарвардские невестки будут лизать задницы США, чтобы обеспечить себе личные финансовые потоки и выгоды. И интересы Болгарии, ...(черт) с ними. Исторически сложилось так, что все так называемые Западные демократии всегда были против наших интересов и всегда били нас ножом в спину ... " – написал пользователь с ником Зло джудже.

Критики же Москвы уверены, что в газовых договоренностях не может быть речи о дружбе. В данном случае можно говорить о геополитике и расчете.

"Путин скажет сербам, что оставит им дешевый газ, но только если они продолжат покупать старое советское оружие 30-40-летней давности, предназначенное для утилизации. Будет как в Армении", – считают они.

Один из читателей заметил, что сербам, как и любому балканскому народу, ничего не остается, как "предлагать себя" на волю "великих наций", поскольку таков расклад сил на мировой арене.

Ранее с упреком в сторону официального Кишинева выступил молдавский политик и эксперт Дмитрий Чубашенко, который тоже обратил внимание на разницу в стоимости получения газа из России Сербией и Молдавией. Он

