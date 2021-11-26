Стороны подписали совместное заявление

Сегодня, 26 ноября, состоялась трехсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Мероприятие прошло в Сочи, главной темой обсуждения стало урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.



По итогам переговоров российский главнокомандующий Владимир Путин подчеркнул, что сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах гуманитарного характера. Глава России особо отметил: этот момент является очень "важным и чувствительным", президент поприветствовал конструктивные переговоры по этому поводу.

Также глава России заявил, что Еревану и Баку при посредничестве Москвы удалось договориться о разблокировке транспортных коридоров. Владимир Владимирович пояснил, что речь идет о железнодорожном, а также автомобильном сообщении.

Более того, руководителям Армении и Азербайджана удалось договориться о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации общих рубежей.

В конце встречи, которая длилась около 3 часов, российский главнокомандующий преподнес своим высокопоставленным коллегам по оливковой ветви в знак дальнейшего благополучного и мирного сосуществования двух республик.

К слову, пару недель назад Баку и Ереван разругались на заседании СНГ из-за Нагорного Карабаха.