Телеведущему жалко смотреть на то, в кого превратился бывший популярный и талантливый актер

Накануне, 26 ноября, Владимир Зеленский провел пресс-марафон, во время которого назвал журналиста Дмитрия Гордона "позорищем". Телеведущий нашел, что ответить президенту Украины.

Зеленский обвинил Гордона в том, что журналист лезет из себя вон, чтобы он не остался в президентском кресле еще на четыре года. Глава Украины указал на то, что это не главный вопрос в его жизни. Хуже всего то, что лидер Незалежной не видит, как растут его дети.

После общения президента с журналистами Гордон отправился на шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Журналист заявил, что потерял интерес к главе государства. По его словам, Зеленский больше не формирует повестку дня. А прошедший пресс-марафон был грустным представлением. Гордон выразил сожаление в связи с поведением Зеленского на встрече с журналистами. Президент Украины не скрывал своих эмоций и несколько раз вступил в перепалку с работниками СМИ. По мнению Гордона, лидер государства не может допустить такого поведения и кричать, что он президент. Вероятно, добавил журналист, экс-актер не может до сих пор поверить, что руководит страной.

Гордон также ответил Зеленскому на оскорбление. Телеведущий указал на то, что спасает честь президента. Гордон припомнил Зеленскому обещание, что он будет президентом лишь один срок. Экс-актер, считает он, находится в глубочайшем личностном кризисе. Ведь когда-то Зеленский "был любимцем всей страны". Однако сейчас от президента Украины исходит негатив, а должность превращает его в нехорошего человека.