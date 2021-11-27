Москва прибегла к плану Б: Лукашенко потерпел крах в ситуации с мигрантами

Москва прибегла к плану Б: Лукашенко потерпел крах в ситуации с мигрантами
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look//www.globallookpress.com
Батька не знает, что ему делать дальше

Эксперты все больше сходятся во мнении, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не достиг своей цели в миграционном кризисе. Так, авторы популярного в Белоруссии телеграм-канал CYNIC проанализировали визит Батьки в логистический центр, где находятся мигранты.

По мнению аналитиков, встреча Лукашенко с беженцами – "свидетельство того самого краха всех возможных инициатив и стратегий, которые были связаны с этой авантюрой". План президента Белоруссии провалился, поэтому ему пришлось оправдываться таким образом. 

Авторы канала выделили три посыла, которые Лукашенко выразил в ходе своего визита. Во-первых, Батька открестился от вмешательства в ситуацию, отправив мигрантов самим решать вопрос с Европой. Он просить ЕС о помощи не станет. Лукашенко боится, что европейцы ему откажут, поэтому перенес ответственность за ситуацию на Польшу и Германию. 

Также журналисты сочли, что Лукашенко завуалировано призвал беженцев небольшими группами перебираться в Польшу. Глава РБ "принял свое поражение" и хочет, чтобы кризис разрешился сам по себе, а беженцы покинули территорию белорусских городов.

Во-вторых, Лукашенко сделал предупреждение Европе о том, что в качестве беженцев вскоре могут появиться и афганцы. Однако их дорога в ЕС будет лежать через Россию, что Москве не понравится. Впрочем, Лукашенко может воспользоваться этим ходом. Это говорит о кризисе идей в Минске, где надеялись на то, что удастся "продавить Европу". В-третьих, сейчас Лукашенко понимает, что на Ближнем Востоке возмущены его действиями, что ничего хорошего ему не сулит.

Авторы канала считают, что у Батьки нет ни идей, ни дальнейшего плана. От безысходности лидер белорусов вынужден устраивать подобные спектакли в надежде, что ситуация сойдет на нет. При этом Лукашенко все еще надеется, что удастся уговорить Европу на переговоры на его условиях. Аналитики полагают, что Лукашенко потерял все рычаги давления на ЕС в ситуации с мигрантами. Якобы даже Россия ищет с Западом компромисс, пытаясь реализовать план Б, где Москва и коллективный Брюссель пойдут друг другу навстречу по РБ, стараясь найти альтернативу Лукашенко.  

Источник: Telegram • Требует проверки
Полина ИВАНОВА

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Гость334247
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Идиоты, рассуждающие бездарно, но с гнилым умыслом...
Гость333773
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Гость331559
Ну вообще-то до введения 4 пакета санкций по отношению к белорусским властям и запрета полётов авиакомпаний США и Европы над Беларусью никаких беженцев на границах Беларуси и ЕС не было и близко, и в том числе никаких "туров" в Германию через Россию и Беларусь никто не организовывал
Ага. Никто никто. Они там сами появились. Вы там кисломордые такие «умные» а остальные дураки. Ждите новых рестрикций - будете гнить пока не сдохните. Твари русские
Гость331559
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Гость333166
Понятие "победа" в данной ситуации цинично рассматривать в отношении самих беженцев, которых Запад сначала лишил возможности нормально жить у себя дома, а потом позвал к себе и опять встретил водометами и газом. А Лукашенко в очередной раз показал лицемерие и двуличие Запада. И все эти либеральные разлагольствования о статусах беженцев, о гуманитарных коридорах, о квотах по их приему - попытки заболтать и увести от мирового сообщества главную причину появления такого количества беженцев, а именно - прямую военную интервенцию против вполне благополучных стран Ближнего Востока.
Ну вообще-то до введения 4 пакета санкций по отношению к белорусским властям и запрета полётов авиакомпаний США и Европы над Беларусью никаких беженцев на границах Беларуси и ЕС не было и близко, и в том числе никаких "туров" в Германию через Россию и Беларусь никто не организовывал
Гость331559
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Страшно аж жуть -запели забугорные соловьи! А в США паника на фондовых биржах по случаю рухнувших курсов Может поэтому и запели забугорные соловьи,прикрывая эту панику?
Страшно аж жуть-запели забугорные соловьи
Высокомерие, пафос, мания величия - основные беды сторонников власти и Единой России. Вот они (высокомерие, пафос, мания величия) и мешают адекватно и трезво взглянуть на вещи, они даже на себя адекватно взглянуть не могут и осознать, что они всего лишь примитивные малообразованные жулики и воры, топорные схемы которых элементарно вскрываются.
Страшно аж жуть -запели забугорные соловьи! А в США паника на фондовых биржах по случаю рухнувших курсов Может поэтому и запели забугорные соловьи,прикрывая эту панику?
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Гость332856
Белыми и пушистыми выскочить не получится - все прекрасно понимают, откуда белорусская сторона получила сирийские и иракские контакты. Ну и оплачивали "туры" мигранты не только белорусским конторам, но и российским
Страшно аж жуть-запели забугорные соловьи
Гость332856
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Страшно аж жуть! В захолустных и дремучих мрачных геевских лесах. Всяка нечисть бродит тучей на кацапов сеет страх. Если есть там соловьи, то пищальники, если есть там и народ, то страдальники. На рассейских, блин, болотах там кикиморы живут, защекочут до икоты и на дно уволокут. Кацабляндия так по лесу и шастает и ямалский газ ворует, заграбастывает. Там чудеса, там леший бродит, кацапчик на ветвях сидит. Рассея там на на курвей ножке стоит без окон и дверей. И Байден сверху там глядит и страшным болтоном грозит. А Путин в бункере сидит и блин, на болтон все глядит. Ну куды переть горемычной развалюхе Расеюшке с ее дерьмовым ВВП. годовым и <цензура> бюджетом против США, Евросоюза и Китая. Вот и бегают они горемычные вокруг заборов Европы и Украины. То там бзднут, то в другом месте сернут и убегают как трусливые шакалы.
Антошка, Антошка! Идет копать картошку! Дык чего проще из Бульбашенко сделать козла отпущения. А кремблевцы все голубые, пушистые и не при делах.
Белыми и пушистыми выскочить не получится - все прекрасно понимают, откуда белорусская сторона получила сирийские и иракские контакты. Ну и оплачивали "туры" мигранты не только белорусским конторам, но и российским
гость750841
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Москва прибегла к плану Б, давно пора убирать лукашенко, этого хама и лжеца. Он создает только проблемы и отравляет жизнь. Убирайте поскорее.
Гость333166
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Понятие "победа" в данной ситуации цинично рассматривать в отношении самих беженцев, которых Запад сначала лишил возможности нормально жить у себя дома, а потом позвал к себе и опять встретил водометами и газом. А Лукашенко в очередной раз показал лицемерие и двуличие Запада. И все эти либеральные разлагольствования о статусах беженцев, о гуманитарных коридорах, о квотах по их приему - попытки заболтать и увести от мирового сообщества главную причину появления такого количества беженцев, а именно - прямую военную интервенцию против вполне благополучных стран Ближнего Востока.
Гость ведьма
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НЕ думаю,что Путин будет унижаться до того,чтобы мигрантами штурмовать границу ЕС.
Это только Лукашенко может:свой народ поливал из водомета какой-то бурой отравой,и не страдал,--а за беженцев вон как страдает,и поляков призывает к ответу за то ,что решили применить водометы против мигрантов...Двуличие и ложь--вот чем руководствуется беларуская власть.
Страшно аж жуть! В захолустных и дремучих мрачных геевских лесах. Всяка нечисть бродит тучей на кацапов сеет страх. Если есть там соловьи, то пищальники, если есть там и народ, то страдальники. На рассейских, блин, болотах там кикиморы живут, защекочут до икоты и на дно уволокут. Кацабляндия так по лесу и шастает и ямалский газ ворует, заграбастывает. Там чудеса, там леший бродит, кацапчик на ветвях сидит. Рассея там на на курвей ножке стоит без окон и дверей. И Байден сверху там глядит и страшным болтоном грозит. А Путин в бункере сидит и блин, на болтон все глядит. Ну куды переть горемычной развалюхе Расеюшке с ее дерьмовым ВВП. годовым и говенным бюджетом против США, Евросоюза и Китая. Вот и бегают они горемычные вокруг заборов Европы и Украины. То там бзднут, то в другом месте сернут и убегают как трусливые шакалы.
Пожаловаться Ответить
Антошка, Антошка! Идет копать картошку! Дык чего проще из Бульбашенко сделать козла отпущения. А кремблевцы все голубые, пушистые и не при делах.
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