"Украина - расходный материал": в России озвучили цель США

"Украина - расходный материал": в России озвучили цель США
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.co
Вашингтон пытается разжечь конфликт в Донбассе

В последнее время в США то и дело говорят о грядущей войне России и Украины. Руководитель Службы внешней разведки нашей страны Сергей Нарышкин назвал цель США на фоне новостей о "вторжении" России на Украину. 

Делают это американцы, чтобы спровоцировать новую трагедию в Донбассе. Москве же нужно оставаться хладнокровной и улучшать военные возможности. 

Американцы специально науськивают киевскую власть, которую не могут держать под контролем, на боевые действия в Донбассе. Для США, по словам Нарышкина, Украина – "расходный материал".

Также глава СВР отметил, что никакого нападения России на Украину не будет. США просто прицельно занимаются пропагандой. Госдеп передает партнерам и журналистом ложную информацию, чтобы те, в свою очередь, распространяли фейки с огромной силой.

Ранее на Западе заявили, что "нападение" РФ на Незалежную откалывается из-за болот. Впрочем, некоторые склоняются к тому, что США провалились в попытке доказать Европе намерения России "атаковать" соседнюю страну. 

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
Отдел информации

Ответить:

Гость334211
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Самый лучший вариант для всех заинтересованных сторон, чтобы "расходный материал" отправил в расход сам себя.
Гость.
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Ой ли?
1
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