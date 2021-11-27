Вашингтон пытается разжечь конфликт в Донбассе

В последнее время в США то и дело говорят о грядущей войне России и Украины. Руководитель Службы внешней разведки нашей страны Сергей Нарышкин назвал цель США на фоне новостей о "вторжении" России на Украину.

Делают это американцы, чтобы спровоцировать новую трагедию в Донбассе. Москве же нужно оставаться хладнокровной и улучшать военные возможности.

Американцы специально науськивают киевскую власть, которую не могут держать под контролем, на боевые действия в Донбассе. Для США, по словам Нарышкина, Украина – "расходный материал".

Также глава СВР отметил, что никакого нападения России на Украину не будет. США просто прицельно занимаются пропагандой. Госдеп передает партнерам и журналистом ложную информацию, чтобы те, в свою очередь, распространяли фейки с огромной силой.

Ранее на Западе заявили, что "нападение" РФ на Незалежную откалывается из-за болот. Впрочем, некоторые склоняются к тому, что США провалились в попытке доказать Европе намерения России "атаковать" соседнюю страну.