"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло

"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
Виктор Янукович. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Четвертый руководитель Незалежной обвинил нардепов в трагедии, случившейся с Украиной

Виктор Янукович, бывший президент Украины, намерен добиться того, чтобы решение о его отстранения от власти признали незаконным. Экс-лидер украинцев подал иск против Рады в киевский Окружной административный суд. Об этом заявил адвокат Юрий Кирасир. 

Янукович хочет признания недействительным документа, принятого нардепами, утверждающего о том, что он сам отказался от власти. По словам адвоката бывшего главы Украины, постановление Верховной Рады от 22 февраля 2014 года – это нарушение Конституции. Депутаты приняли документ на эмоциях. Кто-то был уверен в том, что наказания не последует. Другие боялись возмездия со стороны радикалов. Кирасир на своей странице в "Фейсбук" отметил, что бумагу можно считать постановлением о госперевороте. 

Защитник Януковича отметил, что депутаты понимали, что путем импичмента отстранить лидера украинцев не получится, ведь его выбрали демократическим путем. Поэтому было два сценария: ликвидировать Януковича или закрыть глаза на закон и прибрать власть к своим рукам. Рада, не обладая права на такое, пошла по второму пути. По словам Кирасира, это привело страну к катастрофе. 

Народ до сих пор расплачивается за захват власти группой "авантюристов", которая хотела обогатиться.

Украинские журналисты выразили недоумение после такого заявления. Обозреватели издания "Страна.ua" в своем телеграм-канале отметили, что если суд встанет на сторону экс-лидера, то возникнет непонятная ситуация, кого считать президентом – Зеленского или Януковича. 

"Как говорится, вот тебе Вова и госпереворот", – написали журналисты, ссылаясь на заявление Владимира Зеленского о том, что некие силы готовят попытку захвата власти на Украине 1 декабря. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Отдел информации

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Гость334318
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Яник, моего <цензура>*я племянник.
Гость666
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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
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