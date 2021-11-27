В Киеве покусились на российские земли

В Киеве покусились на российские земли
Фото: www.pixabay.com
Некоторые хотят оттяпать Саратовскую и Волгоградскую области

Одиозный писатель из Киева Петр Кралюк убежден, что некоторые российские земли должны принадлежать незалежным. Так, украинский философ с радостью включил бы в состав родного государства наше Поволжье.

Фантазер с Украины считает, что называть Волгу исконно русской рекой абсолютно неправильно. Кралюк уверен, что украинское государство имеет все права на эту реку и прилегающие к ней территории. Мол, во время освоения прибрежных земель предки нынешних украинцев особенно отличились и всегда считали эти территории своими родными.

По мнению украинского писателя, нужно вспомнить об этой исторической вехе. В теории, было бы неплохо задуматься об восстановлении "справедливости" и возврате земель под контроль Незалежной. Такие оригинальные измышления писатель опубликовал в украинской газете.

Пытаясь обосновать свою странную версию, Кралюк припомнил, что в Средние века Поволжье находилось под властью тюркских кочевников, а частью России стало лишь во времена Ивана Грозного. Мол, из-за этого нельзя считать эти земли исконно русскими.

В целом, украинский писатель был бы не против расширить границы собственного государства и включить в них Саратовскую и Волгоградскую области.

К слову, недавно жители Болгарии высмеяли угрозы Украины в адрес России. Простые болгары считают, что Киеву не стоит быть столь самоуверенным.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

не отнять ,не прибавить....
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далеко ходить не надо
Чем славна история Незалежной, по мнению представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины?Европейская цивилизация основана именно украинцами.Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге.Древние укры выкопали Чёрное море, а украинский язык — самый древний.Иисус Христос и Ной были древними украинцами.Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине (это, не шутка).Греческий Ахиллес тоже был украинцем, <цензура> родился он на косе между Чёрным и Азовским морями.
Украинский ученый Кобылюх :Древняя украинская цивилизация существовала.Подтвердилось: о древнем кельтско-скандинавско-трипольско-арийском происхождении украинцев.Трипольская хромосома свидетельствует, что украинцы – потомки трипольцев, самой древней цивилизации.От трипольцев, появились европейские рыцари,украинцы. И еще,если человек пьет молоко без последствий, это особенность гена, имеется у скандинавов. А украинцы пьют молоко, то они – прямая родня скандинавам.А ,что никто не может найти украинские древние монеты ,доказывает,что уже тогда украинцы использовали банковские карты.
вот так
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далеко ходить не надо
Чем славна история Незалежной, по мнению представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины?Европейская цивилизация основана именно украинцами.Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге.Древние укры выкопали Чёрное море, а украинский язык — самый древний.Иисус Христос и Ной были древними украинцами.Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине (это, не шутка).Греческий Ахиллес тоже был украинцем, <цензура> родился он на косе между Чёрным и Азовским морями.
Украинская вышиванка, содержащая в себе «космические знания предков», возникла ещё во времена неолита.Об этом заявила художник Украины Александра Телиженко.Также она провозгласила, что Украина уже возвращается во времена неолита и скоро сможет читать закодированные в вышиванках «космические знания предков».Шумеры уже совсем помешались со своей вышиванкой, в каменный век предлагают вернуться. Не беспокойтесь, вы и так на верном пути и темпы набрали хорошие.🔱🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷В каждой стране есть свои идиоты,но чтобы у идиотов была своя страна-такое впервые в истории человечества.
далеко ходить не надо
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Настоящий ОДЕССИТ
Психбольницы в хохлостане забиты до предела. Этому больному места не нашлось.
Чем славна история Незалежной, по мнению представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины?Европейская цивилизация основана именно украинцами.Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге.Древние укры выкопали Чёрное море, а украинский язык — самый древний.Иисус Христос и Ной были древними украинцами.Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине (это, не шутка).Греческий Ахиллес тоже был украинцем, <цензура> родился он на косе между Чёрным и Азовским морями.
Гость334371
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А почему утот "писатель" не считает, что СШП должны вернуть Мексике Техас, Флориду и Нью-Мехико?
Этому больному места не нашлось.
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Настоящий ОДЕССИТ
Психбольницы в хохлостане забиты до предела. Этому больному места не нашлось.
Такое впечатление, что Бог решил на Украине создать центр слабоумия. Видимо, это самая подходящая территория, а правители - шедевры. К тому же, постоянно совершенствуются,стараясь перещеголять друг друга. И преуспевают. Так держать! Психиатры радуются- работы много.
вся страна стала одной психушкой
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Гость334357
Нет у хохлов психушек в виду того что вся страна стала одной психушкой
30 лет деградации, потери миллионов граждан, промышленности, образования культуры, языка, истории, чести. Культивирование всяческой человеческой мразоты, отрицательный отбор во власть, человеческие отбросы в медиа. Какими нужно быть тупыми и днищем, чтобы продолжать визжать во "славу" помойки.
Гость334357
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Настоящий ОДЕССИТ
Психбольницы в хохлостане забиты до предела. Этому больному места не нашлось.
Нет у хохлов психушек в виду того что вся страна стала одной психушкой
Гость331862
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Раскатал губы.
Настоящий ОДЕССИТ
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Психбольницы в хохлостане забиты до предела. Этому больному места не нашлось.
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