Глава МИД Венгрии разразился обвинениями в адрес Запада из-за позиции по России

Глава МИД Венгрии разразился обвинениями в адрес Запада из-за позиции по России
Петер Сийярто. Фото: Michal Kamaryt/CTK/www.globallookpress.com
США и Европа критикуют РФ, но ведут с ней дела, возмущается министр

Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто дал интервью российским журналистам. Министр раскритиковал Запад за большое лицемерие в отношении России.

Дипломат отметил, что США и крупные европейские государства не считают чем-то плохим говорить одно, а делать другое. Маленькие страны не могут так поступать. По его словам, Будапешт придерживается такой позиции – делать, что говорит.

Сийярто возмущает то, что Запад критикует РФ и Поднебесную, но продолжает сотрудничать с этими государствами. 

Также министр отметил, что в Европе никто не хочет, чтобы между Североатлантическим альянсом и Россией разразился военный конфликт, поэтому сделает все, чтобы этого избежать. 

Сийярто выразил недовольство также тем, что европейские страны не одобряют решение Венгрии использовать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". По его словам, в ЕС можно применять зарубежный препарат, когда добро дало Европейское агентство лекарственных средств. Однако в экстренных ситуациях национальные регуляторы могут на время разрешить иностранный препарат, и это не будет противоречить европейским нормам. 

Глава МИД Венгрии добавил, что в кулуарах говорят о достижениях нашей страны лишь положительно, но перед аудиторией выступают лишь отрицательными заявлениями. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите газа через Украину

России нужно будет оплатить штраф

Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей