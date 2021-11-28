США и Европа критикуют РФ, но ведут с ней дела, возмущается министр

Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто дал интервью российским журналистам. Министр раскритиковал Запад за большое лицемерие в отношении России.

Дипломат отметил, что США и крупные европейские государства не считают чем-то плохим говорить одно, а делать другое. Маленькие страны не могут так поступать. По его словам, Будапешт придерживается такой позиции – делать, что говорит.

Сийярто возмущает то, что Запад критикует РФ и Поднебесную, но продолжает сотрудничать с этими государствами.

Также министр отметил, что в Европе никто не хочет, чтобы между Североатлантическим альянсом и Россией разразился военный конфликт, поэтому сделает все, чтобы этого избежать.

Сийярто выразил недовольство также тем, что европейские страны не одобряют решение Венгрии использовать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". По его словам, в ЕС можно применять зарубежный препарат, когда добро дало Европейское агентство лекарственных средств. Однако в экстренных ситуациях национальные регуляторы могут на время разрешить иностранный препарат, и это не будет противоречить европейским нормам.

Глава МИД Венгрии добавил, что в кулуарах говорят о достижениях нашей страны лишь положительно, но перед аудиторией выступают лишь отрицательными заявлениями.