Главу Незалежной шантажируют, уверен политик

Возглавляющий партию "Наши" Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский является заложником Запада. Бывший депутат Рады уверен, что на украинского президента давят британские и американские спецслужбы.



"Зеленский – заложник и его шантажируют МІ6, ЦРУ кто угодно",

– заявил политик.

Положение, в котором находится Зеленский, может вынудить его развернуть наступление на Донбасс. Такое решение обернется военными действиями, которые коснутся и РФ. Вооруженный конфликт приведет к человеческим жертвам с обеих сторон, предостерег Мураев. Он добавил, что столкновения в Донбассее представляют личный интерес как для Британии, так и для США.

Тем временем Запад продолжает накалять обстановку и сыпать обвинениями в адрес России. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наша страна стянула тысячи военных к границе с Украиной. И по традиции пообещал всячески поддерживать Незалежную в это трудное время.