Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко

Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко
Ангела Меркель. Фото: John Macdougall/dpa/www.globallookpress.com
И.о. канцлера ФРГ способствовала легитимизации режима Батьки

На фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши Александр Лукашенко дважды поговорил с Ангелой Меркель. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий остался крайне недоволен таким решением и.о. канцлера ФРГ.

В интервью немецкому агентству dpa, пишет DW, Моравецкий обвинил Меркель в том, что своим звонком она признала Лукашенко законным президентом РБ. А в это время уже 15 месяцев идет борьба за "свободную Беларусь", возмутился глава правительства Польши.

Моравецкий также указал на то, что Лукашенко использовал разговор в свою пользу. Батька заявил, что Германия согласилась принять две тысячи мигрантов, хотя это не так. 

Впрочем, не только Польша критикует Меркель за беседу с Батькой. Другие страны ЕС тоже недовольны таким поворотом событий. Германии даже пришлось оправдываться. В Берлине заявили, что разговор был необходим из-за тяжелого положения беженцев.

В пятницу, 26 ноября, Лукашенко встретился с мигрантами в логистическом центре. Президент Белоруссии призвал Германию и Польшу решить вопрос с беженцами. При этом аналитики сочли, что Батька проиграл ЕС в данной ситуации, оказавшись без всяких рычагов давления на европейцев. 

Источник: DW ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость334706
Пожаловаться Ответить
Правильно. Нечего самозванцем разговаривать.
1
новости партнеров
По теме

В Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите газа через Украину

России нужно будет оплатить штраф

Москва прибегла к плану Б: Лукашенко потерпел крах в ситуации с мигрантами

Батька не знает, что ему делать дальше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей