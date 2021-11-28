И.о. канцлера ФРГ способствовала легитимизации режима Батьки

На фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши Александр Лукашенко дважды поговорил с Ангелой Меркель. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий остался крайне недоволен таким решением и.о. канцлера ФРГ.

В интервью немецкому агентству dpa, пишет DW, Моравецкий обвинил Меркель в том, что своим звонком она признала Лукашенко законным президентом РБ. А в это время уже 15 месяцев идет борьба за "свободную Беларусь", возмутился глава правительства Польши.

Моравецкий также указал на то, что Лукашенко использовал разговор в свою пользу. Батька заявил, что Германия согласилась принять две тысячи мигрантов, хотя это не так.

Впрочем, не только Польша критикует Меркель за беседу с Батькой. Другие страны ЕС тоже недовольны таким поворотом событий. Германии даже пришлось оправдываться. В Берлине заявили, что разговор был необходим из-за тяжелого положения беженцев.

В пятницу, 26 ноября, Лукашенко встретился с мигрантами в логистическом центре. Президент Белоруссии призвал Германию и Польшу решить вопрос с беженцами. При этом аналитики сочли, что Батька проиграл ЕС в данной ситуации, оказавшись без всяких рычагов давления на европейцев.