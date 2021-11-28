От развала Незалежную спасает один единственный фактор

Украина может лишиться еще ряда регионов, если решить отказаться от второго пакета Минских соглашений. Таким мнением поделился киевский журналист Владимир Скачко.

Если Киев откажется от договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой", то отхода украинских территорий Росиии избежать вряд ли удастся. Сначала РФ получит Донецкую и Луганскую области.

"Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР",

– добавил Скачко.

Что касается России, то она никогда не выйдет из Минских соглашений, потому что это не в ее интересах. Так, если Москва все-таки пойдет на этот шаг, то Киев тут же превратиться в своего рода антипод России, который будет плясать под дудку западных держав.

А в случае, если "Минск-2" будет временно отложен, то, вероятнее всего, Незалежная тут же начнет распадаться изнутри.

Ранее о планах России "нарезать" Украину на девять частей говорил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных украинских территории Георгий Тука. Политик уверен, что Москва не отказалась от своих имперских амбиций, поэтому лишь на время отложила план по завоеванию Незалежной. Тука добавил, что, вероятнее всего, Россия будет действовать по уже отработанному "крымскому сценарию".