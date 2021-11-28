Германия передала США засекреченный документ о шагах против России в обмен на "Северный поток - 2"

Германия передала США засекреченный документ о шагах против России в обмен на "Северный поток - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB//www.globallookpress.com
Берлин просит Вашингтон не вводить санкции против газовой магистрали

Правительство ФРГ обратилось к конгрессменам США с просьбой оставить "Северный поток – 2" в покое. В своем послании, которое американцам передало посольство Германии в Вашингтоне, немцы отметили, что санкции против проекта нанесут ущерб трансатлантическим отношениям и снизят доверие к США.

Как пишет агентство Axios, Германия попросила Конгресс США не мешать запуску "Северного потока – 2". В частном порядке американцам передали неофициальный документ по трубе. В нем Берлин указал, какие может предпринять на национальном уровне шаги против Москвы. Такие документы используются для обсуждения политиками различных вопросов так откровенно, как нельзя это делать публично.

Журналисты указывают, что документ классифицировали как "секретный". Шаги, которые предлагает Германия предпринять, – это "сильные" послания РФ, осуждающие ее поведение. А также приостановка будущих политических встреч, рассмотрение рестрикций в отношении будущих проектов России по ископаемому топливу, но не считая "СП-2". 

На уровне ЕС Германия участвует в процессе размышлений о других ограничениях. Однако о каких именно мерах идет речь, немцы рассказывать не стали. 

Берлин заверил Вашингтон, что труба не представляет для Киева угрозы, пока через Украину идет прокачка голубого топлива. Санкции против "Северного потока – 2" станут победой России, так как они лишь рассорят Запад, говорится в документе. 

Однако в США заявили журналистам, что не выбирают между хорошими отношениями с Германией и защитой Украины. Издание указывает, что предложение немцев не удовлетворит противников проекта в Вашингтоне и Киев. 

Ранее эксперт предположил, что немцы экстренно ищут способ запустить "Северный поток – 2" любым путем. 

Источник: Axios ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Если лох - дави на газ, снова едут в Гондурас. Годовые бюджеты стран: 1. Евросоюза - $14.8 трлн, 2. США - $3.42 трлн, ......................65. Гондурас - 0.33 трлн, 66. Россия - $0.32 трлн, 67. Зимбабве - $0.31 трлн. Хочешь жни, а хочешь куй . Хочешь задницей газуй. А кацап получит фуй.
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Не пруха у кацапляндии..
Гость332416
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Гость334881
Вангую: как только запустят СП-2, с хохлятской трубой что-то случится, причем в западной Уркаине (дадут бандеровцам лям баксов, и они эту трубу расфигачат с парой компрессорных станций).
В этом случае вы поползете ловить ежей себе на ужин. Доштрак будет деликатесом.
Хотя он и сейчас у вас не всем доступен.
Гость334881
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Гость332416
Вангую: даже если СП-2 запустят транзит через Украину останется как условие функционирование СП-2. В этом случае газопровод будет загружен процентов на 50 а значит убыточен.
Вангую: как только запустят СП-2, с хохлятской трубой что-то случится, причем в западной Уркаине (дадут бандеровцам лям баксов, и они эту трубу расфигачат с парой компрессорных станций).
Гость332416
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Вставай немытая Рассея, страна рабов, страна господ. И блин, в мундирах голубые, и ты Педроссии народ. За крепкою стеной Кавказа, натянут вас во оба глаза. Китаец <цензура> сосать заставит, америкос в очко засадит, немчура газ ваш отберет. Хохлы вам <цензура> в рот поднесут и на погост вас унесут.
hi! Порубили все дубы на гробы. Откуда дровишки? Из лесу везтимо. Кацапчик вот рубит, а я увожу. В Рассеи газифицировано всего лишь 48% жилого сектора.
в россии 15 миллионов человек ходят из дома какать и писить на улицу.
Гость332416
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Вангую: даже если СП-2 запустят транзит через Украину останется как условие функционирование СП-2. В этом случае газопровод будет загружен процентов на 50 а значит убыточен.
Вставай немытая Рассея, страна рабов, страна господ. И блин, в мундирах голубые, и ты Педроссии народ. За крепкою стеной Кавказа, натянут вас во оба глаза. Китаец хер сосать заставит, америкос в очко засадит, немчура газ ваш отберет. Хохлы вам хер в рот поднесут и на погост вас унесут.
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hi! Порубили все дубы на гробы. Откуда дровишки? Из лесу везтимо. Кацапчик вот рубит, а я увожу. В Рассеи газифицировано всего лишь 48% жилого сектора.
Гость332794
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А ме ри косы "всегда помогали и всячески старались поддержать финансами своих конкурентов". Хрен цузы тому пример.
Гость332982
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Гость333773
Россия проиграет в любом случае. 146%
Украина уже проиграла все, что могла, с хохляцким упрямством.
устанешь ждать проигрыша ((
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Гость333773
Россия проиграет в любом случае. 146%
устанешь ждать((
Гость331861
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Так пущай фрицы малехо померзнут . а на хохлов не обращять внимапия до 24 г.
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