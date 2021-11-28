Высок риск ядерной войны с Россией: Байдена призвали заморозить помощь Украине

Высок риск ядерной войны с Россией: Байдена призвали заморозить помощь Украине
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вашингтон предупредили о фатальных последствиях сотрудничества с Киевом

Украина не входит в сферу интересов Соединенных Штатов, поэтому Джо Байден должен отказаться от сотрудничества с Киевом. Таким мнением поделился обозреватель издания Business Insider Саша Глэзер. 

Обозреватель отметил, что политика, проводимая администрацией Байдена, идет вразрез с тем, что действительно нужно Вашингтону. Тем более, что помощь Украине в конечном итоге может привести к тому, что США будут втянуты в войну с Россией. 

Когда Штаты предоставляют Незалежной ощущение квази-безопасности, они ставят под угрозу жизнь самих американцев. По мнению автора, сейчас Байден ведет очень опасную игру, которая может спровоцировать конфликт с другой ядерной державой. 

Все будет только хуже, если Украина все-таки вступит в НАТО. Приближение вооруженных сил альянса к границам РФ только усилит напряженность. Тем более, что Москва постарается сделать все, чтобы этого не допустить. 

"Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки", 

– подытожил Глэзер, добавив, что Россия уже доказала всему миру, что не допустит переориентацию Незалежной на Запад. 

И, судя по тому, что Москва на протяжении многих лет справляется с экономическими санкциями и давлением западных держав, в этом случае она тоже не отступит и не станет менять свой внешнеполитический курс. 

Ранее украинские военные похвастались полученным от США оружием, заявив, что готовы отразить любую российскую атаку. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость332069
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" Приближение вооруженных сил альянса к границам РФ только усилит напряженность. Тем более, что Москва постарается сделать все, чтобы этого не допустить." Москва этого уже давно допустила, когда все прибалтика стала членсм НАТО. Теперь от границы с Латвией до Москвы расстояние короче чем от Харькова до Москвы, о чем так " печалился" Путин. Все кто имеет Google могут это проверить - почти на 100 км ближе чем от Харькова.
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