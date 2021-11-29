После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян

После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер указал на противоречивую политику Брюсселя

Европе критически не хватает газа. Сейчас, по оценке сербского президента Александра Вучича, страны испытывают дефицит 70 миллиардов кубометров топлива. При этом в ЕС продолжают играть по указке США против России. Об этом он заявил в эфире TV Pink.

"У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно – их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе", – приводит его слова "Прайм". 

Президент напомнил, что запуск "Северного потока-2" предусматривает поставки 55 миллиардов кубометров газа, но в Европе его до сих пор не запустили из-за давления США. 

Вучич отметил, что Сербии удалось заключить самую выгодную сделку по поставкам газа среди остальных европейских стран – 270 долларов за тысячу кубометров на полгода. При расчетах использовалась нефтяная формула. Благодаря этому, указал сербский президент, Белграду сэкономил, как минимум, один миллиард евро, сообщает телеканал "360"

Сейчас Россия является для Сербии фактически единственным поставщиком газа. С 1 января транзит идет в страну напрямую по "Турецкому потоку", до этого он осуществлялся через Украину и Венгрию. 

Источник: TV Pink ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость331867
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Давайте жить дружно
Если лох - дави на газ, снова едут в Гондурас. Годовые бюджеты стран: 1. Евросоюза - $14.8 трлн, 2. США - $3.42 трлн, ......................65. Гондурас - 0.33 трлн, 66. Россия - $0.32 трлн, 67. Зимбабве - $0.31 трлн. Хочешь жни, а хочешь куй . Хочешь задницей газуй. А кацап получит фуй.
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Да уж! Не проблемы у рассиянцев, а полный пиндец, если уж газ бесплатно раздают.
Гость у Влада
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Да пусть замерзают эти европейцы. Пиндосы им деньги в виде подачек и кредитов подают, следовательно пиндосы вправе требовать чтобы европейцы газ покупали у пиндосов по очень дорогой цене, иначе откуда деньги брать. Пусть мёрзнут.
У Вашингтона дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днем, и ночью Джо ученый, там бродит по цепи кругом. Пойдет налево - кацап плачет, пойдет направо - Путин скачет. Там ВВП, там НАТО правит, кацапчиков сосать заставит, И Томагавк к ним прилетит, и джопы им разворотит. Затем наш хитромудрый Джон подкинет им большой болтон...
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ВВП Рассеи как слетел при Путине до уровня Зимбабве, так и дальше катится в помойную яму. Если лох - дави на газ, кацапы едут в Гондурас. Хочешь жни, а хочешь куй, хочешь джопою газуй, а кацап получит фуй.
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