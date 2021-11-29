Дипломата не устроили усилия ФРГ по принятию Незалежной в ЕС

Руководитель украинской дипломатической миссии в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет право на репарации со стороны Германии за Вторую Мировую войну, в ходе которой, по словам посла, страна утратила огромное культурное наследие.

Представитель государства, культивирующего пособников нацистов в наши дни, решил напомнить немцам об оккупации во время войны, устроив настоящий демарш против властей Германии. Поводом для дипломатического скандала стало празднование 20-летия передачи архива нот Баха Берлину со стороны Киева.

Посол Украины публично отказался от участия в праздничном концерте, подчеркнув, что Незалежная должна получить компенсацию за бесплатно подаренный архив. Отметим, что жест доброй воли в 2001 году сделал президент Леонид Кучма, однако нынешние власти сомневаются в законности его решения.

Естественно, скандальный дипломат не обошел стороной тему вступления Украины в Евросоюз, чего Киев никак не может добиться от Брюсселя. Чиновник объяснил свое решение саботировать культурное мероприятие политическим контекстом. Он не только потребовал репараций от ФРГ, но и напомнил Берлину о якобы слабой поддержке потенциального членства Незалежной в ЕС.

К слову, это далеко не единственное скандальное высказывание посла Украины в ФРГ. Ранее Мельник призвал немцев отказаться от российского газа.