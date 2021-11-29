Китайцы потребовали от Украины компенсации за "Мотор Сич" через Гаагский суд

Китайцы потребовали от Украины компенсации за "Мотор Сич" через Гаагский суд
Фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сумма иска превышает 4,5 миллиарда долларов

Китайская компания Beijing Skyrizon потребовала от Украины компенсации за убытки, связанные с украинским предприятием "Мотор Сич". Поскольку решить дело миром не удалось, китайцы обратились в международный арбитраж в Гааге.

В иске отмечается, что китайские инвесторы пострадали от "незаконных мер" украинского руководства. По их словам, убытки они несли в течение последних пяти лет. Поскольку между Пекином и Киевом в 1992 г. было заключено соглашение о взаимной защите инвестиций, китайцы требуют признать себя пострадавшей стороной и настаивают на возмещении потерь в размере 4,5 млрд долларов. При этом сумма иска может увеличиться.

"Руководство Украины злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия",

– приводит РИА "Новости" выдержку из заявления китайской компании.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины объявил о национализации предприятия по производству и ремонту авиационных двигателей "Мотор Сич",  которое на протяжении многих лет китайские инвесторы спасали от банкротства. Президент Владимир Зеленский утвердил это решение, несмотря на требование властей КНР соблюсти законные права китайских компаний. При этом он выразил надежду, что история с "Мотор Сич" не помешает развитию деловых отношений Незалежной и Китая.

У "Мотор Сич" есть проблемы и с Россией. В частности, сейчас Киев пытается доказать право предприятия на использование товарного знака "Ми"/Mi, принадлежащего "Вертолетам России".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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