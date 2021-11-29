Политолог рассказал об обратном эффекте санкций против Лукашенко

Политолог рассказал об обратном эффекте санкций против Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Евросоюз подталкивает президента Белоруссии в сторону России

В Евросоюзе осознали, что усиление санкций против действующего белорусского режима не приносит ожидаемых результатов. В республике на фоне внешнего давления не происходят политические изменения. Об этом заявил политолог Игорь Тышкевич. 

Он уверен, что санкционное давление хоть и ограничивает государственную власть в маневрах, но при нынешней ситуации не может обрушить режим Александра Лукашенко. Более того, ухудшая отношения, Евросоюз еще сильнее подталкивает президента Белоруссии в сторону России, уверен эксперт.

Аналитик подчеркнул, что сегодня санкционное давление ЕС против РБ приводит к обратному эффекту. Он обосновал свою позицию данными социологических исследований.

"Отношение ядра протестов к санкциям среди тех, кто уехал, и тех, кто остался, уже существенно отличается", – заявил Тышкевич.

Политолог отметил, что покинувшие Белоруссию противники режима Лукашенко выступают за дальнейшее усиление санкционного давления. По его словам, оставшиеся в республике граждане считаю иначе. Эксперт уверен, что даже оппозиционно настроенные белорусы могут мобилизоваться против санкций Евросоюза.

Напомним, ранее основатель НАУ Павел Латушко предложил Евросоюзу план по борьбе с Александром Лукашенко, который включает в себя, в том числе, санкционное давление. Кроме того, на фоне миграционного кризиса премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ударить по Белоруссии торговыми санкциями.

Источник: YouTube-канал Игоря Тышкевича ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Вячеслав Москва
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Гость332416
нужен дранг нахостен. пора освежить в памяти белорусские дороги немецким танкистам
У немцев есть танки? Сколько штук?
Гость332416
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нужен дранг нахостен. пора освежить в памяти белорусские дороги немецким танкистам
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