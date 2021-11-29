Работа парализована: сервера "Беларуськалия" подверглись кибератаке

Работа парализована: сервера "Беларуськалия" подверглись кибератаке
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Хакеры потребовали от режима Лукашенко выполнить требования народа

Белорусская оппозиционная группа хакеров, называющая себя "Кибер-Партизаны", в понедельник, 29 ноября, совершила атаку на сервер одного из крупнейших в республике предприятий – ОАО "Беларуськалий". Из-за технического сбоя системы завод практически перестал функционировать.

Онлайн-борцы с режимом Александра Лукашенко разместили на сайте компании баннер в память о Романа Бондаренко, который в ноябре прошлого года погиб, предположительно, после избиения со стороны силовиков. Активист пытался защитить БЧБ-флаг. "Кибер-партизаны" указали на траурной картинке, что "убийцы понесут наказание", указав конкретные фамилии.

Хакеры сообщили на своем телеграмм-канале, что решили провести операцию "Пекло" против "ОАО Беларуськалий" из-за халатных действий руководства предприятия к заводской технике, что якобы стало причиной множества травм и смертей сотрудников за десять лет. В доказательство своих действий взломщики приклеили скриншоты из домен-котроллера внутренней сети.

"В рамках операции "Пекло" были "заминированы" компьютеры и сервера предприятия кибер-бомбочками, которые постепенно срабатывают с задержкой, а также на серверах были установлены новые обои в память Романа. Заражены тысячи компьютеров", – заявили хакеры.

"Кибер-партизаны" подчеркнули, что готовы атаковать сервера других предприятий под управлением "хунты Лукашенко", пока власти Белоруссии не выполнят некие требования народа.

Авторы телеграмм канала "Реальная Беларусь" со ссылкой на свои источники в "Беларуськалии" потвердели, что работа завода нарушена из-за сбоев во внутренней сети. "Сервера лежат", – написали они.

Напомним, ранее основатель НАУ Павел Латушко заявил, что Александр Лукашенко боится плана оппозиции по конституционному референдуму в Белоруссии.

Источник: Кибер-Партизаны ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

новости партнеров
По теме

Лукашенко боится плана оппозиции по референдуму – Латушко

Лидер НАУ призвал белорусов к протестному голосованию

Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине

Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей