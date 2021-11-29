В Норвегии увидели признаки Третьей мировой войны

В Норвегии увидели признаки Третьей мировой войны
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нарушителем мира и спокойствия в Осло называют Москву

"Третья мировая война" стучится в нашу дверь" – с таким предупреждением выступил норвежский телеканал TV 2.

Журналисты обратили внимание на заявление главы военной разведки Незалежной Кирилла Буданова, который утверждает, что Москва готовится атаковать Киев буквально через несколько месяцев и уже стянула к границам танки, артиллерию, корабли, подводные лодки, авиацию, а также "40 батальонов и 94 тысячи солдат". На этом фоне украинские идеологи уже облачились в бронежилеты и каски, чтобы нападение россиян не застало их врасплох.

Норвежский политолог Карен-Анна Эгген, к которой телеканал обратился за комментарием, подтвердила, что действия РФ вызывают самое сильное беспокойство с 2014 года.

При этом эксперт Норвежского института оборонных исследований Тор Буккволл считает нынешнюю эскалацию следствием остановки движения к урегулированию конфликта по дипломатической линии.

"Эскалацию можно рассматривать как элемент переговоров. Многие на Западе боятся войны, и вполне возможно, что это делается для того, чтобы Запад начал оказывать большее давление на Украину в интересах России",

– допускает Буккволл. 

Отметим, что пугающее предупреждение о Третьей мировой войне из-за России в телеэфире Норвегии прозвучало после того, как российский адмирал вспомнил историю с подлодкой "Курск". По его данным, субмарина затонула после столкновения с подводной лодкой НАТО, которую потом укрыли у своих берегов норвежские власти. В Осло отвергли эти предположения.

Источник: TV 2
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость332619
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ГЧ
Это Россия напала и разграбила Ирак, Ливию, Афганистан и Сирию? :))))
Запад подготавливает плацдарм для нападения на очередную страну и усиленно ищет повод для оправления своей агрессии!!!
Поддержу. Только не понятно на кого они нападать собрались. На РФ точно не вариант. Третью мировую только горе писатели себе представить могут. Это самоубийство мира. Власть имущие и бабко-держатели точно этого не хотят.
ГЧ
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Это Россия напала и разграбила Ирак, Ливию, Афганистан и Сирию? :))))
Запад подготавливает плацдарм для нападения на очередную страну и усиленно ищет повод для оправления своей агрессии!!!
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