Талибы* заявили о готовности признать Крым российским

Талибы* заявили о готовности признать Крым российским
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Новое правительство Кабула не хочет конфронтации с Москвой

Афганистан готов признать Крым частью России. Об этом заявил главный спикер "Талибана"* (организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид во время беседы с корреспондентом издания "Октагон". 

Разговор об отношениях с Россией начался с вопроса о визите делегации нового правительства Афганистана в Москву. Муджахид признался, что у его коллег остались хорошие впечатление, хотя они успели побывать только в отелях и дипломатических учреждениях. 

Следущий вопрос коснулся статуса Крыма. Собеседник издания указал на то, что Кабул хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой, основанные на всестороннем сотрудничестве и контактах. Говоря о принадлежности полуострова, Муджахид понадеялся, что в скором времени эта проблема наконец будет разрешена, поскольку противостояние Украины и России дестабилизирует регион. 

"Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", 

– добавил представитель "Талибана"*.

Не обошлось и без обсуждения коронавируса. Официальный представитель нового афганского правительства заметил, что им бы очень хотелось, чтобы Россия помогла стране с вакцинацией населения. 

"Надеемся, что наладим наши экономические отношения и будем сотрудничать с российским правительством", 

– подытожил Муджахид. 

Ранее Сергей Лавров назвал главную задачу России в Афганистане. 

*запрещенная в России организация

Источник: "Октагон" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость333773
Пожаловаться Ответить
Гость334210
Кривое зеркало у тебя в глазах. Не хочешь видеть Россию и ее успехи, которые после кашмарного развала всей экономики и обнищания людей!Не смотри. Восстановление всегда ,это труднее,чем строительство нового. Если ты этого не понимаешь, то лучше <цензура> на сайт сексуальных знакомств.
А у вас что то восстанавливается ? По моему у вас с каждым годом только хуже. Уже даже хуже чем в Танзании. Если что - я там был. И у вас был. До сих пор в шоке от вашего средневековья
Гость334210
Пожаловаться Ответить
Гость333773
Россия это какое то кривое зеркало
Кривое зеркало у тебя в глазах. Не хочешь видеть Россию и ее успехи, которые после кашмарного развала всей экономики и обнищания людей!Не смотри. Восстановление всегда ,это труднее,чем строительство нового. Если ты этого не понимаешь, то лучше <цензура> на сайт сексуальных знакомств.
М
Пожаловаться Ответить
Гость333773
Россия это какое то кривое зеркало
нечего на зеркало пенять коль рожа кривая
Гость334210
Пожаловаться Ответить
Гость332069
А папуасы из Новой Гвинеи, уже пртзнали Крым российским ?
А ты дурак,уйди с переписки,раз по уму малолеток!
Гость333773
Пожаловаться Ответить
Россия это какое то кривое зеркало
Гость334210
Пожаловаться Ответить
Гость332794
Начинать разговаривать надо с соседями (их шесть)
Согласен на все 100 процентов!!!
Гость332794
Пожаловаться Ответить
Начинать разговаривать надо с соседями (их шесть)
Гость334210
Пожаловаться Ответить
Grumbler
А теперь объясните мне, почему мы должны дружить со страной, где правит "организация, запрещенная в России"?
И ведь и тут наши доблестные правители прогнутся, да еще и вакциной помогут нахаляву.
Объяснить невозможно! Можно только постараться понять что жизнь в Мире,всех наций находится в динамике. Постоянно! И что предпринимать нашему руководству в любой период жизни,это их дело,если у нас нет координальных противоречий. Тем более мы их избрали! Потерпи!!!
Grumbler
Пожаловаться Ответить
А теперь объясните мне, почему мы должны дружить со страной, где правит "организация, запрещенная в России"?
И ведь и тут наши доблестные правители прогнутся, да еще и вакциной помогут нахаляву.
Гость332069
Пожаловаться Ответить
А папуасы из Новой Гвинеи, уже пртзнали Крым российским ?
1
новости партнеров

Лукашенко боится плана оппозиции по референдуму – Латушко

Лидер НАУ призвал белорусов к протестному голосованию

Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине

Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей