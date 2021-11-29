Ответом Киева на угрозы Москвы может стать удар по АЭС

Ответом Киева на угрозы Москвы может стать удар по АЭС
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеЭксперт ответил на скандальное заявление украинского полковника о трусливости армии РФ
Не обладающая ядерным оружием Украина может устроить ядерную войну

Киев не может нанести ракетный удар по Москве. Это призвал признать бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Однако он указал, что у Незалежной есть другие возможности отплатить России.

Экс-глава украинской дипломатии напомнил, что многие российские стратегические объекты, в том числе атомные электростанции, расположены на территории России неподалеку от границы с Украиной.

"Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность доставать другие города, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракетных войск",

– выдвинул идею Владимир Огрызко, выступая в эфире "5 канала". Речь, в частности, может идти о Ростовской, Курской и Смоленской АЭС, расстояние до которых теоретически способны преодолеть украинские ракеты, если их не перехватят российские средства ПВО.

Таким образом, утверждает Огрызко, Украина может нанести ядерный удар, даже не обладая ядерным оружием.

Ранее в Киеве заявили, что получили доказательства подготовки Москвы к нападению на Украину в ближайшее время. В связи с этим журналист Евгений Киселев начал работать в студии в бронежилете, а в Норвегии предупредили жителей о вероятности начала Третьей мировой войны.

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
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Лучше бить по своим АЭС. Гарантировано ПВО не перехватит, и ответка не прилетит. А главное, никто помогать не будет ликвидировать последствия.
Гость332000
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" ...есть возможность доставать другие города, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракетных войск..." - дебилы, <цензура>.... Это будет последний день Хохляндии. Через 2 часа Хохляндия пепестанет существовать.
Гость335162
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"...журналист Евгений Киселев..." на самом деле боится что кто-то может на него через телеэкран совершить нападение?
Гость332740
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Бабы Украины перестаньте рожать дебилов и будет мир!!!!
М
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забывать стали об огрызке.выполз,погрозил,стало страшно
очередь чугункина,выползай клим..
квартал 95 начинает очередное выступление
заканчивать будет ведущий игрой на пианино
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