Не обладающая ядерным оружием Украина может устроить ядерную войну

Киев не может нанести ракетный удар по Москве. Это призвал признать бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Однако он указал, что у Незалежной есть другие возможности отплатить России.

Экс-глава украинской дипломатии напомнил, что многие российские стратегические объекты, в том числе атомные электростанции, расположены на территории России неподалеку от границы с Украиной.

"Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность доставать другие города, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракетных войск",

– выдвинул идею Владимир Огрызко, выступая в эфире "5 канала". Речь, в частности, может идти о Ростовской, Курской и Смоленской АЭС, расстояние до которых теоретически способны преодолеть украинские ракеты, если их не перехватят российские средства ПВО.

Таким образом, утверждает Огрызко, Украина может нанести ядерный удар, даже не обладая ядерным оружием.

Ранее в Киеве заявили, что получили доказательства подготовки Москвы к нападению на Украину в ближайшее время. В связи с этим журналист Евгений Киселев начал работать в студии в бронежилете, а в Норвегии предупредили жителей о вероятности начала Третьей мировой войны.