Эксперт ответил на скандальное заявление украинского полковника о трусливости армии РФ

Эксперт ответил на скандальное заявление украинского полковника о трусливости армии РФ
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Специалист опустил незалежного спикера с небес на землю

Практически все государственные, общественные и военные деятели Украины от мала до велика с большим удовольствием говорят гадости в адрес нашей страны. Недавно полковник запаса ВСУ объявил, что российская армия состоит из трусов, которые сбегут, как только столкнутся с украинскими бойцами. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, такое высказывание говорит о том, что спикер давно оторвался от реальности.

Со скандальным заявлением выступил полковник запаса Петр Недзельский. Незалежный уверен, что украинская армия может с легкостью обратить наших военных в бегство. Мол, как только русские увидят мощь и силу незалежных, они сразу же побросают оружие и с ужасом начнут улепетывать.

Шурыгин отметил, что этот товарищ давно находится в отставке, однако продолжает попытки оставаться на плаву хотя бы в медийной сфере. Военный эксперт подчеркнул, что серьезные украинские деятели вряд ли разделяют позицию скандалиста. Вояки с Незалежной пока способны трезво оценить свои возможности и вряд ли полезут на рожон.

По поводу Недзельского Шурыгин пояснил, что тот специально выдумывает миф о сильной украинской армии, потому что по факту в этой сфере незалежным совсем нечем гордиться.

"Поскольку никаких успехов особых нет, то надо их придумать", – отмечает специалист в беседе с корреспондентом издания "Известия".

К слову, и недавно в Киеве заявили, что готовы ответить на мифические угрозы Москвы ударом по российским атомным электростанциям.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332000
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игорь
а если честно ответить кто трус
где была армия Советская чтобы защитить от предателей СССР?
а где была армия когда отнимали у всего народа пенсии?
Что курим, недоумок ? Где армия и где пенсии ? Головка сильно болит ?
Гость332619
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У меня складывается впечатление что вместе с печеньками им отгрузили что-то очень серьёзное и сильнодействующее. Полная потеря реальности. Из боевой истории армии у них только болевой синдром от того как их шахтёры погнали ссаными тряпками из Донбаса и Луганска.
Гость332856
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Российская армия состоит из контрактников и срочников. Контрактники служат за деньги, а не за страну. А срочникам просто нет резона впрягаться за командиров, которые устраивают дедовщину, вымогательство денег с родителей, шантаж и всё подобное. И вообще, когда в России говорят про то, что мы за страну, то возникает вопрос реально за кого? За Миллера, Ротенберга, Усманова и всех подобных товарищей, которые даже гражданами России не являются и ни единого налога в бюджет России не заплатили (платят исправно в бюджет Израиля).
игорь
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а если честно ответить кто трус
где была армия Советская чтобы защитить от предателей СССР?
а где была армия когда отнимали у всего народа пенсии?
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