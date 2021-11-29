Путин отложил выплаты по советским вкладам еще на год

Исполнение соответствующего закона постоянно переносится с 2003-го

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий отложить компенсацию советских вкладов до 2025 года.

Речь идет о документе под названием "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, среди прочего, затрагивает вклады в организации госстрахования России и госбумаги СССР и РСФСР, сделанные до 1 января 1992-го, передает РИА "Новости".

Ранее с инициативой о приостановке действия закона выступил кабмин, а Госдума утвердила ее на заседании 17 ноября 2021 г.

Напомним, исполнения указанных долговых обязательств регулярно переносится с 2003 года. Последний раз выплаты были заморожены до 1 января 2022-го.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
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Смотри карлик, твой труп тоже отложат - как ненужных хлам, потому что нет у тебя близких, которые озаботятся похоронами.
Гость332271
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Когда рубль обесценится настолько,что буханка хлеба будет стоить миллион рублей,то тогда можно будет и советские вклады вернуть.Не раньше.
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