Исполнение соответствующего закона постоянно переносится с 2003-го

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий отложить компенсацию советских вкладов до 2025 года.

Речь идет о документе под названием "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, среди прочего, затрагивает вклады в организации госстрахования России и госбумаги СССР и РСФСР, сделанные до 1 января 1992-го, передает РИА "Новости".

Ранее с инициативой о приостановке действия закона выступил кабмин, а Госдума утвердила ее на заседании 17 ноября 2021 г.



Напомним, исполнения указанных долговых обязательств регулярно переносится с 2003 года. Последний раз выплаты были заморожены до 1 января 2022-го.