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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий отложить компенсацию советских вкладов до 2025 года.
Речь идет о документе под названием "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, среди прочего, затрагивает вклады в организации госстрахования России и госбумаги СССР и РСФСР, сделанные до 1 января 1992-го, передает РИА "Новости".
Ранее с инициативой о приостановке действия закона выступил кабмин, а Госдума утвердила ее
на заседании 17 ноября 2021
г.
Напомним, исполнения указанных долговых обязательств регулярно переносится с 2003 года. Последний раз выплаты были заморожены до 1 января 2022-го.
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