Запад использует мигрантов против России в случае войны с Украиной - Лукашенко

Запад использует мигрантов против России в случае войны с Украиной - Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Европе определились с тем, на чью сторону в вероятном конфликте встанет Минск

Президент Александр Лукашенко раскрыл планы Запада в отношении мигрантов, которые скопились на польско-белорусской границе. В Минске полагают, что беженцев будут использовать для сдерживания Вооруженных сил Республики в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом бацька говорил на сегодняшнем совещании в Минобороны.

По его словам, на Западе переживают из-за того, что через Белоруссию уменьшился поток нелегалов, которых использовали страны ЕС для решения своих внутренних проблем, а также чтобы держать Минск все время в напряжении.

"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", – цитирует телеграм-канал "Пул Первого" главу государства.

Кроме того, Александр Григорьевич заметил, что "наши соперники-враги" или, как их называют в Москве, "партнеры", в очередной раз "пытаются отстроить" Россию, поэтому придумали тезис о скором "нападении" российской армии на Незалежную. Бацька предложил им выложить "факты на стол".


Ранее в ходе своего выступления на коллегии оборонного ведомства президент заявил о подготовке Соединенными Штатами и Великобританией плана по развалу Евросоюза, в котором решено задействовать Польшу.
Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость.
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Бред!!! Вдруг беженцы материозиовались в Беларуси. Вот с неба просто упали. Старый маразматик.
Гость555
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Если он надел мундир, значит это кому-то нужно! Похож на Урфина Джуса
Шаман
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Усатый шизоид будет говорить и делать всё что угодно, лишь бы его не выковыривали из кресла. В этом он похож на туркменского аркадага, кремелевского пациента и всех остальных, таких же спятивших диктаторов.
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