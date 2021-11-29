Американцы распространяют данные спутников частных коммерческих компаний для разморозки конфликта в Донбассе

Опасные провокационные действия разведки Пентагона могут иметь серьезные последствия для Москвы и Вашингтона. Портал Strategic Culture Foundation проанализировал обострившуюся за последние дни ситуацию вокруг Украины и якобы российского "вторжения" на территорию этой страны.

В статье отмечается, что на прошлой неделе начальники генштабов РФ и США Валерий Герасимов и Марк Милли провели переговоры по телефону. По обоюдному согласию сторон суть разговора не разглашалась. Однако можно с уверенностью предположить, что беседа касалась взрывоопасный конфликта на Украине, считают авторы.

Они предупреждают, что эскалация напряженности между двумя ядерными сверхдержавами чрезвычайно опасна. Именно киевский режим и политические игры вокруг Незалежной могут разжечь огонь конфликта, а Вашингтон и американские спецслужбы только усугубляют ситуацию. Так, военные корабли и самолеты НАТО расширяют в Черном море агрессивные маневры на южном фланге России. Такими же опасными являются сомнительные сообщения о якобы планируемом "нападении" ВС РФ.

"В американском правительстве, используя СМИ, опрометчиво обвиняют Москву в подготовке к военному вторжению на Украину. Вот уже несколько недель Госдепартамент США информирует европейских союзников по НАТО о том, что Россия наращивает войска и артиллерию вблизи украинской границы. Любопытным фактом является то, что заявления якобы основаны на данных коммерческих спутников", – цитирует "ПолитРоссия" статью.

Авторы не прошли мимо громкой публикации влиятельного американского агентства Bloomberg от 21 ноября. Тогда издание выдало на-гора "сенсацию": согласно разведданным США Россия может вторгнуться в Незалежную в конце января наступающего года.

""Разведданные" опять основаны на фотографиях, сделанных спутниками частной американской компании Maxar, которая тесно сотрудничает с Вашингтоном в области национальной безопасности, – обращает внимание на такой аспект Strategic Culture.

Обозреватели не исключают, что всю историю про наращиванию российских сил на рубежах соборной запустили в Центральном разведывательном управлении США, поскольку ЦРУ и Госдеп – "давние соратники, начиная с первых лет холодной войны".

"Сообщения, тиражируемые американскими СМИ, – не объективные данные, а политизированная информация. "Торговля акциями" ЦРУ – это, по сути, политическая война и – если еще откровеннее – фальсификация, ложь и пропаганда", – утверждается в материале.

Разрекламируемая Вашингтоном паника по поводу ожидаемого российского "вторжения" четко совпадает с воинственной риторикой представителей Минобороны Украины. На этом фоне киевский режим вполне понятно просит заокеанских кураторов снова и снова предоставить вооружение. При этом в Москвехорошо понимают, чем чревата эта милитаризации, особенно для Донбасса. Но российскую сторону на Западе не хотят слышать, в том числе и предупреждения о хрупкости перемирия в мятежном крае.

"Все зловещие обвинения в адрес Москвы – циничное прикрытие систематических вопиющих нарушений международных договоренностей, который допускает Киев. Администрация (президента США Джо) Байдена подстрекает Украину к войне, снабжая смертоносным оружием и рассказывая о российском "вторжении"", – говорится в публикации.

По мнению аналитиков, конфликт на Украине специально политизируется Западом с помощью фальшивых данных ЦРУ: информация американской разведки при тщательном рассмотрении оказываются откровенным абсурдом. Но такие сообщения только усугубляют риск большой войны, которая способна втянуть в прямое столкновение Штаты и РФ, полагают авторы.

